Club América: Sergio Díaz se convierte en nuevo jugador de las Águilas

Ciudad de México.- Este miércoles el Club América dio a conocer de manera oficial su primer fichaje para el Guard1anes 2020. Se trata del juvenil paraguayo Sergio Díaz, quien ocupa la posición de delantero. El guaraní llega procedente del Real Madrid a préstamo con la opción de compra.

La historia de Díaz en el futbol es corta, apenas a los 16 años debutó en Cerro Porteño, durante su paso por el futbol de su país fue visto por los reclutadores del Real Madrid y fue fichado a los 18 años de edad. Luego de so viajó a España para participar con el Real Madrid Castilla donde estuvo en la Segunda B, y jugó en 44 ocasiones con 9 goles.

Aunque su posición es delantero, Miguel Herrera se ha fijado en su posibilidad de adoptar la posición de volante ofensivo lo que dejo Renato Ibarra desde la temporada anterior con la lesión y ahora con su pase al Atlas de Guadalajara. Actualmente tiene 22 años de edad y este mismo miércoles llegó a la Ciudad de México para presentar los exámenes médicos con el equipo y descartar algún contagio para poder unirse a sus nuevos compañeros.

Fue este lunes cuando Santiago Baños confirmó que un jugador más llegaría al equipo pero no reveló el nombre pero ya se especulaba con que sería el mismo Díaz que meses atrás era puesto por la prensa paraguaya en México y con el América. Ahora por parte de la directiva no ha revelado si intentarán alguna otra incorporación para este torneo ya que las finanzas del equipo como de todos en la liga no es la mejor.

Se espera que Sergio Díaz pase lo exámenes médicos, tanto los tradicionales como el test de coronavirus para que se pueda integrar lo antes posible a los entrenamientos con sus nuevos compañeros. Si las cosas marchan bien para la siguiente semana ya estaría pisando el campo de Coapa para preparar la jornada 3 de la Liga MX.

