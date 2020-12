Club América agradece a Paul Aguilar los 9 años de entrega con las Águilas y separan caminos

Ciudad de México.- Se ha confirmado la salida del defensor Paul Aguilar de las filas del Club América luego de haber estado 9 años en la institución en donde de poco a poco se ganó el respeto de cada uno de los jugadores que han pasado por el equipo, multicampeón, capitán y seleccionado nacional, sus máximos logros vistiendo la camiseta del América.

A través de Twitter el Club América se publicó un video de agradecimiento para el defensor canterano del Pachuca, en el se puede ver momentos emblemáticos de su tiempo defendiendo los colores azulcrema y que luego de 18 temporadas después esto llegara a su fin.

La salida de Paul Aguilar se debe a que no se llegó a un arregló con la directiva para su renovación. El defensor de 34 años en los últimos torneos ya no tenía la capacidad física para aguantar todo un partido por lo que poco a poco Miguel Herrera lo fue relegando a la banca. Si bien su ayuda en el campo en momentos claves era esencial eso no bastó para su renovación.

"Siempre serás parte de nuestra historia de grandeza. Alegría, honor, pasión y amor a los colores. Gracias eternas, Capitán", fueron las palabras que el cuadro azulcrema le dedicó al jugador en sus redes sociales.

Palmarés de Paul Aguilar con América

3 Liga MX

2 Concachampions

1 Copa MX

300 partidos oficiales con América

20 semifinales con América

Así como ha tenido grandes momentos en el equipo también ha pasado por otros que casi le constaban la continuidad en el equipo. En 2015 en la final ante Tigres de la Liga MX no tuvo participación luego de los problemas de vestidor que tuvo con Antonio Mohamed que lo separó del plantel, aun así logró levantar ese campeonato.

Paul Aguilar era el último jugador que seguía en el club desde aquella gran final ante Cruz Azul en el 2013, con su salida solo Miguel Herrera sería el único sobreviviente de la institución. Asimismo en meses pasados el jugador había confirmado que su deseo era culminar su carrera con América, aseguró que contrato culminaba en diciembre de 2020, pero no pudo cumplir su deseo.

Paul Aguilar se va del América como uno de los máximos ganadores de títulos con la escrudra azulcrema | Foto : Jam Media

El nacido en Concordia, Sinaloa llegó al América en el Apertura 2011 desde las filas del Pachuca que fue el club que lo vio nacer como futbolista. Paul en su carrera de casi 10 años con las Águilas marcó un total de 11 goles, muchos de esos de gran calidad.

También se ha dado a conocer que ya no será parte del plantel que viaje a Orlando las próximas semanas para disputar la Concacaf Liga de Campeones por lo que su camino hoy culmina, aunque en caso de que sea América campeón se le pueda reconocer como participante ya que estuvo registrado con el equipo en rondas previas, ahora todo apunta a que se unirá a la MLS, para vivir sus últimos años de carrera.