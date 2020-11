Club América dejaría irse a Andrés Ibargüen y Roger Martínez al finalizar el Guard1anes 2020

Ciudad de México.- El torneo Guard1anes 2020 está llegando a la parte final y muchos equipos ya comienzan a pensar que hacer y a quienes dejar y soltar para el siguiente torneo, especialmente los equipos que se han quedado sin posibilidad de acceder a la fase final. En este caso el Club América tendría ya en mente sus primeras dos bajas los cuales serían los colombianos Andrés Ibargüen y Roger Martínez.

La especulación comenzó a circular en las últimas horas luego de que algunos periodistas señalaron a Roger como el primer interesado de salir del equipo. De acuerdo con reportes de Rubén Rodríguez, periodista de Fox Sports ambos jugadores se habrían negado a una reducción de sueldos en el equipo, además de haber solicitado salir del club en diciembre.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Roger quien tendría ya algunas ofertas en el futbol de Brasil, fue quien más propositivo se puso al pedir su salida finalizando su contrato para que los equipos interesados en él pudieran ficharlo, por su parte Ibargüen no se conoce las condiciones que haya solicitado. Ante estas supuestas declaraciones jugadores ante la directiva ambos encabezarían la lista de transferibles al finalizar el Guard1anes 2020.

El rendimiento de los futbolistas en este torneo ha sido uno de los más pobres para ambos, pues apenas juntos puedes sumar 8 partidos como titulares, la cantidad de minutos han sido bastante cortos de acuerdo a las exigencias del equipo. Hay que recordar que ambos han tenido problemas de lesiones, y más prolongadas como en el caso de Andrés quien desde la jornada 1 hasta la 8 volvió.

De acuerdo con Juan Carlos Días de TUDN ambos jugadores ya tendrían en un 60% arreglada su salida del conjunto azulcrema, por su parte Roger estaría con dos ofertas en el Brasil, las cuales serían reveladas hasta el mes de enero de 2021, mientras que con Andrés Ibargüen también tendría otras dos pero del futbol asiático, mistas que serían reveladas hasta dentro de un par de meses.

Roger Martínez ha sido el jugador más conflictivo por sus ganas de salir del equipo | Foto Especial

Andrés en 2 años con el América solo ha marcado en 8 ocasiones con una poca cantidad de partidos, aun así ya sabe lo que ser campeón y jugar finales, en el Clausura 2018 se coronó, además de la Copa MX, mientras que Roger también ha probado las mieles de la victoria otros torneos ganados. Además su salida abriría la posibilidad de que jugadores como Nico Castillo pueda regresar al equipo luego de su proceso de recuperación.

En el cierre de la fase regular, solo Andrés tuvo actividad este viernes ante Bravos pero su juego no fue el mejor y para el segundo tiempo fue sustituido, mientras que Roger Martínez no tuvo minutos a pesar de estar en la banca, esa constante se la ganó luego de haberse hecho expulsar en la jornada 6 ante Monterrey por lo que Miguel Herrera ya no lo ha considerado.