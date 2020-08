Club América hace oficial la contratación de Luis Fuentes para el Guard1anes 2020

Ciudad de México.- Este miércoles la directiva del Club América anunció que Luis Fuentes regresa al equipo luego de los que mostró loa últimos 6 meses con el club. El canterano puma llega para suplir la baja de Bruno Valdez aunque en una posición diferente aunque también puede ocupar la central.

A través de las redes sociales del equipo muy temprano anunciaron su contratación, todo indicaría que ha sido ahora si una compra. Recordemos que Fuentes fue traído para el Clausura 2020 por Miguel Herrera, al inicio se le cuestionó la decisión pues su pasado puma era algo que no agradaba a la afición, pero con las buenas actuaciones y goles se supo ganar el respeto.

Su salida del club se dio hace apenas unas semanas y es que su contratación en ese momento no era una prioridad para las Águilas ya que lo que pedía Xolos no entraba en planes para la directiva de Coapa. Con la baja de Bruno Valdez para todo los que resta del torneo, sobraría un lugar ya sea en la banca o en el campo, aunque la misma directiva había dicho que no irían por un refuerzo siempre si pasó.

Luis Fuentes regresa al Club América

Su llegada se pudo concretar luego de que en Xolos prácticamente estaba borrado por Pablo Guede del equipo, en 6 jornadas el mexicano no vio actividad ni un solo minuto por lo que eso le permitió ahora ser opción para las Águilas y poder incorporar el club.

Su llegada se dará en las próximas horas, pero como todos los jugadores deberá pasar algunas pruebas de Covid-19 y una vez que se revelen sus resultados se podrá integrar al equipo. Su primera participación tuvo diferentes posiciones en el campo, cuando se necesitó un central pudo acoplarse a la dupla con Valdez y Aguilera. También lo hizo por la lateral de la izquierda luego del bajón de juego de Jorge Sánchez.

En caso de todos los exámenes médicos sean favorables podría comenzar a entrenar este mismo fin de semana, su partido de debut en la Liga MX podría darse si así lo desea Miguel Herrera en la Jornada 8 cuando el América reciba a Mazatlán el miércoles 2 de septiembre o si bien podría estar listo ya con más seguridad y preparación para la Jornada 9 en la visita ante el Puebla.

