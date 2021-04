Club América no se olvida de Chucho Benítez y lo recuerda con este gol al Cruz Azul

En la historia del Club América grandes delanteros han portado los colores azulcremas y a solo unas horas de jugarse el Clásico Joven, las Águilas no se olvidan de Christian Benítez, uno de los mejores delanteros que han pasado por la institución, el cual dejó recuerdos imborrables para los aficionados de Coapa y que hoy recordaron un tanto a la Máquina.

El Club América se enfrenta este sábado al Cruz Azul en la jornada 15 del torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX en una edición más del Clásico Joven, previo al encuentro las Águilas han recordado sus mejores goles ante los Celestes y no se pudieron olvidar del marcado por Christian ‘Chucho’ Benítez.

Las Águilas compartieron en sus redes sociales un video recordando uno de los tantos goles que el delantero ecuatoriano Chucho Benítez marcó con su camiseta, en especial el marcado ante su rival de este sábado el Cruz Azul.

El América compartió el video del gol de Christian Benítez anotado en la jornada nueve del torneo Clausura 2013. Los azulcremas cobraron un tiro libre por el sector izquierdo y el ecuatoriano llegó al segundo poste para tenderse de palomita y abrir el marcador aquella tarde.

Aquella tarde fue de ensueño para Chucho y para los de Coapa, pues el partido terminó con marcador de 3-0 para los dirigidos en aquel entonces por Miguel Herrera.

Chucho Benítez celebrando una anotación con el Club América/Jam Media

Benítez tuvo una tarde maravillosa pues no solo abrió el marcador, sino que fue el autor de los tres tantos para el Club América. El segundo gol no anotó con un disparo de izquierda desde fuera del área que no pudo detener Jesús Corona. El tercer tanto lo completó después de un tiro de esquina cobrado por el lado de la izquierda, Chucho se levantó y remató de cabeza a contra pie del guardameta para sellar la victoria de las Águilas y su hat-trick de esa tarde.

Sin lugar a dudas, Christian Benítez fue uno de los mejores delanteros que pasó por el América, marcó 52 goles con la camiseta azulcrema y dio 15 asistencias, además de que se consagro campeón con las Águilas en ese mismo torneo Clausura 2013.

El 6 de julio de 2013, dejó oficialmente el Club América y firmó con El Jaish SC de la Liga de futbol de Qatar, club al que pertenecía cuando falleció debido a un paro cardiaco tras ser internado en un hospital Doha, Qatar por dolores abdominales.

