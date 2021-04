Club América pierde la oportunidad de pelear por el liderato de la Liga MX

Toluca.- Una tarde para el olvido del Club América que desde los primeros minutos comenzaron perdiendo ante el Toluca que con dos goles de Michael Estrada a los 8' y a los 11' Raúl López. Si bien el equipo de las águilas reaccionó al 51' con Emanuel Aguilera todo acabó al 73' con gol de Pedro Alexis Canelo y no solo perdieron 3 puntos si no que también dejaron ir el liderato.

Con esta derrota el Club América dejó toda posibilidad de pelear por el liderato de la Liga MX en la última jornada. Esto luego de que se quedaran con 35 puntos a 5 de los 40 que tiene Cruz Azul. De haber conseguido la victoria se hubiera acercado con 38 y en la última fecha hubiera esperado una combinación de resultados para tomar la cima.

Al ya no poder hacerse de esa manera, el Club América sea cual sea el resultado de la jornada 17 ante Pumas ya no perderá la posición número 2 ya que Puebla y Monterrey que eran los que estaba más cerca no sumaron de 3 este fin de semana y no habrán que preocuparse por ello. Ahora solo es cuestión de culminar la temporada.

Club América perdió la oportunidad de pelear por el liderato | Foto: Jam Media

Lo que se viene para el Club América, será a media semana tendrá partido de Concachampions visitando al Seattle Sounders en Estados Unidos, luego deberá volver a México para cerrar la Liga MX ante los Pumas el siguiente domingo y de nuevo a su partido de Concachampions. Luego de eso tendrá unos cuantos días de descanso hasta que se jueguen los duelos de repechaje.

El Club América comenzará su camino en la Liguilla el 12 y 13 de mayo con el lugar número 7 de la tabla general ya sea el que actualmente se encuentra o quien pueda entrar en ganando el partido de repechaje. Cruz Azul y América en caso de verse en Liguilla solo podrían hacerlo en la gran final el 30 de mayo.

Ambos equipos han sido los más constantes. Cruz Azul inició con dos derrotas pero a a partir de la jornada 3 tomó el camino y ya no lo soltó. El Club América si bien no cayó hasta la fecha 2 y una vez más ante el Atlas, de los dos ha sido el más constante y curiosamente de no haber perdido ese partido ante el Atlas en la mesa por una alineación indebida ahora estuviera con posibilidad de pelear la cima de la Liga MX.