Club América quiere dejar en ridículo a Oribe Peralta y la afición lo defendió

Ciudad de México.- Tras la victoria del Club América en Concachampions ante el Portland Timbers y los dos goles de Federico Viñas el encargado de redes sociales quiso hacer encender a los fans pero no esperaba que muchos se le fueran en contra. Y es que vieron de mal gusto que quieran intentar humillar a Oribe Peralta tras su paso a Chivas.

La publicación del Club América incluye la foto de Federico Viñas celebrando el primero de sus dos goles y en la descripción pusieron, "El mejor 24 de la historia está de vuelta", haciendo referencia a que Oribe Peralta en su paso por las Águilas usó el 24 pero dejando de lado su historia pusieron por encima el uruguayo.

Y aunque muchos aficionados compartieron la idea, una gran mayoría decidieron no apoyar la publicación pues le pareció de mal gusto que intentaran comparar lo que ambos jugadores había hecho siendo que Oribe fue campeón con el Club América en un par de veces mientras que Viñas no ha ganado nada.

Así muchos más recordaron que gracias a su juego ante Cruz Azul en el 2018 ganaron la estrella número 13 en su historia. Y aunque no pudieron llegar a un acuerdo todos generaron comentarios divididos con mucha o poca memoria.

"El mejor 24 sigue siendo Oribe Peralta, no hay nada peor que ser mal agradecido. Dolió que se haya ido a Chivas, mucho. Viñas, aún está lejos de lo que logró Peralta", "No tienen memoria , no saben ser agradecidos , por eso verdaderas leyendas como Reynoso y Antonio Carlos Santos hablan pestes de ustedes , son nefastos", son algunos de los comentarios que recibieron.

Al final el Club América ganó el partido con otro gol de Federico Viñas y otro de Leo Suárez. Curiosamente Viñas llegó a las Águilas tras la salida de Oribe a Chivas, el delantero olímpico tenía contrato pero al ser relegado poco a poco a la banca por Miguel Herrera decidió que era momento de irse, pero las cosas no le salieron como esperaba y termino siendo banca.