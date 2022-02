Club León: Fidel Ambriz sueña en grande y su objetivo es llegar a la Selección Mexicana

El centrocampista de los Esmeraldas del León de tan solo 18 años, Fidel Ambriz, se compromete en seguir con buen nivel para seguir en las convocatorias de la Sub-20 comandada de Luis Pérez con el Tricolor, pero uno de sus sueños es llegar a militar a la mayor.

Ambriz viene de jugar dos partidos contra Costa Rica donde fungió como capitán en estos dos duelos con la Selección Mexicana Sub-20.

“El ser capitán de esta selección es una gran responsabilidad, el profe Luis me tiene la confianza, ha hablado conmigo, me ha respaldado y le agradezco la oportunidad. También es todo un reto el poder compartirle a mis compañeros que no han debutado esa experiencia que es estar dentro de un primer equipo”, dijo el centrocampista.

El jugador acepta que le gustaría estar más activo con León para mantener un buen ritmo y llegar en buena forma a los llamados del Tricolor Sub-20.

“Yo quisiera estar más en ritmo, jugar los cuatro o cinco partidos del mes, por eso a veces bajo a la Sub-20 para mantenerme activo, pero me han dicho que no me desespere, que las oportunidades en el club van a llegar y que con la selección voy a seguir firme”.

El juvenil afirma que el jugador debe de aprender a ser disciplinado y dedicado antes de querer emigrar al viejo continente de manera muy prematura.

"Los chavos debemos aprender primero y luego soñar con dar ese salto a Europa, antes es consolidarse en el club, pero en ocasiones nos gana el conformismo y se piensa que con debutar o con salir a la banca ya se está del otro lado".

Fidel Ambriz acata que uno de sus sueños es poder dar el salto a la Selección Mexicana mayor para poder cumplir uno de sus grandes objetivos.