Club Puebla: Nicolás Larcamón 'emociona' a la afición a días de la reclasificación

Puebla.- Los camoteros están a unos días de disputar su partido de repechaje frente a Cañoneros de Mazatlán, último equipo que estuvo frente a ellos y los derrotó en el Navío, esta vez el local será Club Puebla, equipo que busca su cuarta liguilla y tercera enfila con el argentino Nicolás Larcamón.

El entrenador aseguró que su plantel tiene lo suficiente para trascender en este Clausura 2022. Pese a la preocupante finalización en la fase regular, subrayando que su grupo se ha sabido superar asimismo que este partido podría ser otro ejemplo de lo que es luchar por el claro objetivo.

"Nos genera mucho orgullo por el hecho que hoy un quinto puesto tiene tintes de cuestionamientos, se sabe que no fue alcanzar las instancias finales, sino la manera. Hoy es el tercer torneo en el que, con el formato anterior, igual hubiéramos pasado y eso nos genera satisfacción", dijo en rueda de prensa.

Por otro lado Nicolás Larcamón habló sobre la relación que existe con la afición del Club Puebla, quien desea verlo como timonel por otro torneo, pues existen varios equipos que podrían salir al quite, sin embargo el estratega confirmó que desea continuar en la institución enfranjada.

Nicolás Larcamón dirigiendo a Puebla

Jam media

"La gente quiere que me quede, pero yo igual me quiero quedar y me motiva mucho. Estamos trabajando por el día domingo y sabemos lo maravilloso que es jugar las finales, el grupo está mentalizado que hay una oportunidad para trascender juntos", declaró.

Ya para concluir el estratega aseguró que el mal cierre no dice nada, se mantiene la seguridad que el equipo dará un buen papel en esta fase para regresar a los Cuartos de Final, destaca que albergarán el juego en el Cuauhtémoc donde eliminaron a Chivas en la repesca del A2021.

Nicolás Larcamón celebra el gol

Jam media

Te recomendamos leer

"Destaco el hecho de jugar en casa y es un gran argumento para salir más motivados. Una instancia definitiva con un formato diferente y este formato nos motiva y nos acomoda mucho", finalizó Nicolás Larcamón a horas del partido Puebla vs Mazatlán FC.