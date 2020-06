Club Tijuana: Pablo Guede confirma la llegada de Jonathan Orozco, Ariel Nahuelpán y Eryc Castillo

Tijuana.- El entrenador argentino Pablo Guede ha confirmado la llegada de Johanthan Orozo, Ariel Nahuelpán y Eryc Castillo como los refuerzos fuertes del equipo fronterizo. Lo que de manera instantánea lo pone como uno de los serios candidatos al título.

En entrevista con Fox Sports en el programa de La Última Palabra reconoció que los 3 jugadores antes mencionados ya están amarrados con la directiva y solo están a la espera de su llegada oficial a la ciudad.

Ariel Nahuelpán ya tuvo un pasado en Tijuana | Jam Media

"El objetivo principal que yo tengo, que es mi obsesión en este momento porque no es fácil, es tratar de unir a todo el plantel físicamente un día determinado porque unos empezaron el lunes, otros empezaron el viernes. Este sábado llegó Erick Castillo y hay que hacerle los análisis, no sé puede meter, no sé cuándo llega Orozco, Nahuelpán no sé cuándo viene, no sé lo que hicieron en su casa, esa es mi gran preocupación en este momento", comentó Pablo Guede.

"LO QUE MÁS ME GUSTA DE TODO SON LAS VARIANTES QUE TENEMOS EN TODAS LAS POSICIONES; ESTOY MUY ILUSIONADO"



Las palabras de Pablo Guede, nuevo director técnico de Xolos, para #LUPenCasa pic.twitter.com/294wsC9KRN — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 22, 2020

El argentino confesó que desde que le propusieron el proyecto, él y su cuerpo técnico analizaron a los jugadores que querían para reforzar a Xolos y ahora gracias a la directiva la mayoría de ellos están ya firmados con el club.

Lo que más me gusta de todo son las variantes que tenemos en todas las posiciones; estoy muy ilusionado. Desde el comienzo tuvimos una charla amena con la directiva, y coincidimos en lo que queríamos".

Eryc Castillo llega de Santos Laguna | Jam Media

Fue este sábado cuando la directiva hizo oficial la llegada del entrenador al equipo, por cuestiones de salud y prevención no ha estado cerca de los jugadores hasta que los resultados de las pruebas de Covid-19 sean reveladas, pero se espera que esta semana inicia ya con su trabajo junto a los jugadores, todos aun con grupos pequeños por el momento.

