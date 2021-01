Club de la Liga de Balompié Mexicano perdió por default pero avanzó a las semifinales

Jalisco.- Momento histórico el que ocurrió por la tarde del domingo 17 de enero en la Liga de Balompié Mexicano, el torneo independiente del futbol mexicano tras ocurrir un bochornoso momento en el enfrentamiento, Jaguares Jalisco contra Atlético Veracruz en los Cuartos de Final.

Este último tomó la decisión de no salir al campo puesto que el pasado viernes, los equipos fueron informados que el duelo se jugaría en una sede alterna, misma que no contaba con los requerimientos que solicita la liga. No fue todo, pues los silbantes no eran avalados y tampoco cierta parte de los futbolistas de Jaguares además de no contar con servicios médicos.

De ese modo, el juego que estuvo programado para el medio día se tuvo que atrasar a las 14:00 horas por las diversas inconformidades que sucedieron, entre la dueña de los piratas Ana María Macías y parte de los directivos de la Liga de Balompié Mexicano.

Al final, el juego fue terminado y todo indicaba que Jalisco sería uno de los semifinalistas del primer torneo, aunque horas después la cuenta oficial del Atlético Veracruz hizo un tuit en donde señalaron que de acuerdo al acta presentada por el comisionado del partido, consiguieron el pase a semifinales.

De acuerdo al acta asentada por el Comisionado del partido, Jaguares Jalisco vs Club Deportivo Atlético Veracruz, nuestro equipo pasa a la siguiente ronda de la LBM.



"La Liga de Balompié Mexicano no cumple con los requerimientos necesarios para que se juegue el duelo contra Jaguares. No hubo ambulancias, seguridad y los árbitros no son afiliados, por esos motivos decidimos no salir al campo", escribió Obed Esaú, futbolista del Atlético.

Antonio Pérez, directivo de los felinos, reconocido por haber sido cancerbero del Atlas en la Primera División explicó durante la transmisión del partido que, tanto Ana María Macías como la dueña de Jaguares, habían acordado que los requerimientos del campo eran adecuados, por lo que desconoció el porque su rival no jugó el cotejo.

De ese modo los piratas se unirán a los Industriales de Naucalpán, Chapuiineros de Oaxaca y la Furia Roja en la siguiente ronda, los horarios aún no se han confirmado por parte de la liga.