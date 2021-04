Clubes italianos tendrán que elegir entre Serie A o Superliga asegura Federación

Roma, Italia.- La Federación Italiana de Futbol (FIGC), en respuesta al intento de creación de una Superliga, adoptó este lunes una nueva regla que prohibirá participar en la Serie A, el campeonato nacional, a los equipos que se comprometan en una competición privada.

“Para inscribirse en el campeonato nacional, el club se compromete a no participar en competiciones organizadas por asociaciones privadas no reconocidas por la FIFA, la UEFA y la FIGC”, es la nueva regla aprobada por el Consejo Federal, oficializada por el organismo que gestiona el futbol italiano.

Un club que se uniera a “competiciones no reconocidas por la Federación, la UEFA y la FIFA”, perdería de oficio su afiliación al campeonato, dijo el presidente de la FIGC, Gabriele Gravina, al término de un comité federal.

Quienes quieran participar en una competición no autorizada por la FIGC, la UEFA y la FIFA perderán su afiliación a la Federación italiana. En este momento no sabemos quién sigue dentro de la Superliga, pero está claro que si el 21 de junio alguien quiere participar en competiciones privadas, no participará en la Serie A”, aseguró Gravina.