¡Colgará los guantes! Canelo Álvarez ya sabe cuándo se retirará y no falta mucho

Jalisco.- Todas las grandes estrellas del deporte tienen un principio, un pico de gran nivel y una inevitable decadencia, pero no todas dejan huella en su disciplina ni quedan marcadas en la historia como una de las mejores. Este es un tema que Saúl "Canelo" Álvarez contempla y le llevó a decidir cuándo dejará el box profesional.

En entrevista con TMZ Sports, el boxeador de 31 años, nacido en Guadalajara, Jalisco, reveló cuántos años tiene pronosticado seguir sobre los cuadriláteros como una de las figuras más importantes de su deporte a nivel mundial.

Canelo Álvarez aclaró que su retiro del box podría ser dentro de 6 años, es decir, cuando él tenga 37 de vida. Sin importar que ya tiene una fecha aproximada, aseguró que será mucho más complicado de lo aparente.

"Quizá en unos seis años pueda decir adiós, quizá siete o cinco, no lo sé en realidad, lo que sí es que voy a extrañar mucho el ring, porque el boxeo es mi vida", recalcó.

Próximo rival, un combate complicado

El sábado 7 de mayo Saúl "Canelo" Álvarez enfrentaré en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos (USA) al pugilista ruso Dmitry Bivol, en duelo que tendría como principal atractivo el campeonato mundial de pesos semicompletos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El jalisciense se ha mostrado confiado públicamente por su nueva función, pues con su nivel actual dice que no será derrotado. A pesar de ello reconoció que subir de peso y salir de su zona de confort añadirá dificultad.



"Nadie puede vencerme, me siento en mi mejor momento. Hay algunos grandes boxeadores, pero me siento en mi mejor momento. Me siento fuerte, en mi mejor forma, dijo.

Canelo Álvarez se encuentra preparándose con una dieta vegetariana para su pelea con Bivol, en una preparación que, según sus palabras, propuso personalmente tras ver un documental en Netflix sobre los beneficios de esa alimentación en deportistas de alto rendimiento.