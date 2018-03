VIDEO, el falso penal que tiene indignado a todo Chile

Santiago, Chile.- Un polémico penal se cobró casi al término del duelo entre Universidad de Concepción y Colo Colo, que finalmente provocó que el Campanil se llevará el triunfo por 2-1.

A los 84 minutos del encuentro, el atacante Jean Meneses se filtró en el área del Cacique, y tras sacarle la pelota a Óscar Opazo, el delantero se lanzó sin haber tenido contacto con el jugador albo.

Con esto, el árbitro Hector Jona cobró penal para el el conjunto penquista y Fernando Manriquez aprovechó la ocasión desde los doce pasos para marcar el tanto final de la victoria.

Tras finalizar el encuentro, Meneses declaró a CDF afirmó que a los delanteros no los pueden tocar en el área: "En el segundo gol nuestro, a mí me toca pero a nosotros no nos pueden tocar. Uno juega con la viveza y me dejé caer".