Comentarista de Fox Sports insulta a su compañero en plena transmisión del Super Bowl

Ciudad de México.- La fiesta del Super Bowl LV fue para los Bucaneros de Tampa Bay con el séptimo título para Tom Brady, mientras que en el campo todo era felicidad y asombro, en la televisión se vivió uno de los momentos algo inusuales y hasta cierto punto incomodo. En los comentarios finales, la cadena de Fox Sports tenía su debate sobre el juego pero todo se salió de control cuando Emilio León insultó a su compañero José Pablo Coello.

El tema era Tom Brady, los comentarios y el tono de voz se elevaron pero llegó al punto de los insultos. Emilio León interrumpió a su compañero mientras este exponía su punto, al mismo tiempo que lo llamó "tonto", según él por no haber escuchado sus argumentos acerca del juego.

"Estás tonto, te lo digo así. Estás tonto porque no has escuchado absolutamente nada, no has puesto atención de nada, te lo estoy diciendo, la primera mitad es una historia y la segunda es otra cosa", comentó Emilio León, en plena transmisión lo que dejó sorprendidos al resto de los analistas que solo miraban fijamente a su cámara.

Evidentemente hubo una respuesta, totalmente educada de parte de José Pablo Coello quien le pidió a su colega evitar llegar a los insultos, así como mostrarle su molestia ante las forma en la que se dirigió a él. De los impresionado tuvo que mandar a un corte comercial para así evitar más problemas al aire que pudiera hacer más grande el momento.

"Los insultos nunca forman parte de este intercambio, Voy a mandar a un corte (comercial) porque esos insultos no los puedo aceptar, no los puedo aceptar de ninguna manera", dijo José Pablo. Después el programa regresó del corte y siguió el transcurso normal con los análisis finales del triunfo de los locales en la temporada 101 de la NFL.

Si bien ya no se comentó nada, las redes sociales fueron el lugar perfecto para mostrar el momento por quienes estuvieron pendientes de la transmisión. Los aficionados cuestionaron el accionar de Emilio León por su reacción aunque también hubo quien estuvo de acuerdo por defender el punto de la discusión.

Al final el Super Bowl escribió una historia más en sus paginas de oro donde una ves más se grabó el nombre de Tom Brady, quien con su nuevo equipo en su primera temporada y en su campo logró alzar el título, el 7mo en su carrera, además de haber sido nombrado como el MVP por quinta ocasión en una final.