¡Cómo pasa el tiempo! Mensajes de Chivas y América en donde rechazaban cambios entre clubes se habría olvidado

México.- En el futbol mexicano si hay algo que nunca puede suceder y cuando ha llegado a pasar en muchos de los casos no pasa nada bueno es cuando América y Chivas deciden romper el pacto de nunca buscar jugadores entre sí para reforzarse, pues se consideraría como una falta grave de los ideales de los equipos y un mal mensaje a los aficionados que defienden con honor los colores de sus equipos. Ahora bien parece que ese ya quedó atrás pues en los días recientes ambos clubes han estado inmiscuidos en un posible nuevo cambio de jugadores, lo que no agrada a los fans.

Pero como dicen en redes, "Siempre hay un tweet" y en este caso hay dos en donde ambos clubes reafirmaron que no estaban interesados en contratar a un jugador del archirrival y que mucho menos le faltarían a sus ideales, especialmente del lado de Chivas que quienes además de jugar con mexicanos siempre han buscado a los mejores y aunque en los últimos años no los han tenido, no cualquiera puede llegar al equipo y menos si tiene pasado americanista.

Corría el año de 2013 justo cuando el Club América tenía apenas unas semanas como campeón del Clausura 2013 luego de vencer a Cruz Azul. Fue un 3 de junio cuando Chivas a través de su cuenta de Twitter explicó que no había ningún interés en jugadores de las Águilas, "En Chivas, nuestros ideales son firmes. Ningún jugador que pertenezca al Guadalajara podrá ser negociado con América", esa fue la primera llamada de atención a los rumores que en aquellos se manejaban.

Así en 2013 ambos clubes negaban interés en jugadores rivales | Foto: Captura

De forma sorpresiva el Club América respondió el mensaje y dejó claro que mucho menos ellos tenían el interés de sumar a su plantilla a un jugador del Rebaño, "Club América, actual campeón del futbol mexicano, informa que no existe interés por ningún jugador del actual plantel de Chivas", se lee. En ese momento un mensaje de esa índole generó opiniones divididas pues ya alguna vez se hizo eso de mandar jugadores de manera directa de un equipo a otro, pero aún así se mantenía esa ilusión de evitar negociar con el rival.

Y aunque en su momento fue algo interesante la postura de ambos clubes con el tiempo las cosas dijeron lo contrario, Ambos clubes tuvieron jugadores con pasados del otro, en el caso de Chivas contrataron a Jesús Molina, Oribe Peralta y algunos casos hasta fueron sus capitanes, América llevó al Maza Rodríguez por ejemplo que justo en ese temporada fue campeón con el equipo azulcrema.

Este es el posible cambio que ahora intentan buscar | Foto: Jam Media

Hoy en 2021 el rumor de un nuevo intercambio es muy fuerte, ambos clubes están metidos en una discusión en donde se tendría planeado un cambio de dos elementos importantes para los clubes, por el lado del Club América el elegido seria Sebastián Córdova quien habría sido pedido por Chivas y como moneda de cambio ellos estarían dando a Uriel Antuna, esa había sido la primera propuesta, ahora se maneja que el jugador que pide América es Alexis Vega lo que cambiaría mucho la supuesta negociación.

Esto de momento es un rumor y no hay bases solidas para asegurar que en efecto ambos clubes intentan intercambiar jugadores. En caso de que algo de ello se de a conocer será a partir de las siguientes semanas cuando ambos clubes regresen de sus vacaciones e inicien la preparación de cara el Clausura 2022.