Cómo pinta el 2021 en lo futbolístico para la Selección Mexicana

Ciudad de México.- A días de culminar el año, la Selección Mexicana hizo oficial un nuevo partido en 2021 para su preparación rumbo a sus competencias oficiales, este será ante Gales en Europa y ese duelo representará el arranque del camino para llegar a Qatar 2022, pero además de ese hay más encuentros que serán de ayuda, por lo que la pregunta es ¿Cómo le irá a México?.

En primera instancia la modificación de la Concacaf de añadir más partidos por parón FIFA, lo que se tiene programado es que sean 3 partidos en una semana para que puedan completarse de manera "cómoda" el calendario, se tienen pactados 17 partidos para México hasta el momento, 16 oficiales entre Eliminatorios, Copa Oro, Amistosos y de Liga de Naciones.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Además se tendría la posibilidad de tener más partidos amistosos pero sin la posibilidad de tener duelos interesantes en Europa ya que ellos también iniciarán sus competencias eliminatorias. Aun así México intentará sobrellevar la carga de partidos, además de que se han comenzado a presentar problemas con los futbolistas para esos duelos.

La segunda cosa a considerar es la cantidad de jugadores que deberá citar Gerardo Martino para poder cumplir con todos los partidos, si bien por año normal México podía tener hasta 10 juegos pero con grandes separaciones de tiempo entre fecha y fecha ahora serán más y más cercanos. Se sabe que el combinado azteca nunca ha podido presumir una segunda selección por lo que debería apostar por una base y elegir algunos cambios.

Además de darle una rotación a sus plantillas y que sean competitivas para que no den muchas facilidades. Uno de los temas de preocupación es que el nivel de sus jugadores bajen considerable su rendimiento, especialmente con el tridente en la delantera que en las últimas semanas se ha visto en problemas por temas de lesiones.

México de sus calendarios más cargados pero con grandes esperanzas | Foto: Twitter Selección Mexicana

Raúl Jiménez con una reciente operación que lo dejaría fuera los primeros meses del 2021, Hirving Lozano con una lesión de tobillo que aunque no se reveló el tiempo de recuperación, aseguran que no es nada grave y Jesús Manuel Corona que tuvo que abandonar el partido con el Porto por una lesión, misma que no ha sido revelada su gravedad.

Bajo esos dos primeros puntos, y con las complicaciones que representa ser una selección top de la Concacaf se esperan grandes cosas del equipo por parte de la prensa y los aficionados que esperan que hagan su parte para conseguir el lugar en el mundial de la mejor manera. En rasgos generales se espera que sea un año de muchos problemas por el cansancio pero que al final lograrán solventar como lo que son una selección importante.