Cómo se disputa un juego de la eLiga en el famoso modo 85

La nueva versión de futbol mexicano ha causado gran aceptación por los espectadores, es más que obvio que la emoción a un partido real no es la misma pero aun así ha logrado captar la atención de muchos.

Aun así existen algunas lagunas en la reglamentación del juego las cuales te explicaremos ahora. Por ejemplo la que más personas han cuestionado es el Modo 85, si bien es cierto la mayoría de la gente que ve los partidos de la eLiga MX son jóvenes están más familiarizados con el termino pero algunas personas que no tanto siguen con esa duda.

Bueno el Modo 85 hace referencia a la calidad y rendimiento de cada jugador, de acuerdo al videojuego se hace una valoración de cada jugador que aparece en el para después darle un valor que va desde el 0 hasta el 100, número que hasta ahora ninguno alcanza, los más cercanos son Messi y Ronaldo con 93 y 94.

De este modo en México la valoración de los jugadores no es my buena pues ninguno supera la media de 80 lo que hace que de alguna manera algunos equipos tengan ventaja sobre conjuntos recién ascendidos y con poco poder monetario.

¿Qué es modo 85 en el FIFA? Desconozco y quisiera saber. A ver gamers, cuenten. — Juan Carlos Monroy ⚽ (@Jc_Monroym) April 11, 2020

Por eso la Liga MX en su reglamento virtual llegó a la conclusión que todos los equipos deben disputar sus partidos con todos sus jugadores con media de 85, esta modificación se puede hacer previo a dar tu alineación y de esa manera todos juegan en igual de condiciones.

Este miércoles cierra la jornada 2 con 3 partidos: Santos vs León por TUDN a las 14:00 hrs, luego Amércia vs Tigres a las 15:00hrs por TUDN y para cerrar la jornada Querétaro vs Xolos por Imagen TV a las 19:00hrs.

Fuente: Referee