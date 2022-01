¡Como una sirena! El día que Nikkole Teja lució su linda figura en traje de baño

La futbolista Nikkole Teja que recientemente fue presentada como nueva jugadora de las Centellas del Necaxa, se ha robado las miradas de propios y extraños, aún cuando todavía no ha debutado en la Liga MX Femenil.

Nikkole Teja es una futbolista estadounidense que desee hace unos meses se encuentra en México, donde ha entrenado con algunos equipos sin hacer un debut profesional en el circuito rosa, sin embargo ha llamado la atención en redes sociales gracias a su belleza.

La nueva delantera del Necaxa ha dejado ver parte de su vida diaria en sus redes sociales, donde se ha hecho de una gran popularidad en los seguidores de la Liga MX Femenil, dejando ver su belleza durante los entrenamientos y en sus días libres.

En esta ocasión Teja se robó las miradas y corazones de sus seguidores al compartir en Instagram una fotografía en la cual porta un lindo traje de baño mientras se toma un descanso a un lado de la piscina, dejando ver sus mejores curvas.

En la publicación Nikkole lució como toda una sirena, además de que no pasó desapercibida entre sus seguidores recibiendo miles de me gusta y decenas de comentarios donde los elogios por su belleza no se hicieron esperar.

Publicación de Nikkole Teja luciendo su figura en traje de baño/Foto: Instagram

Nikkole Teja se ha encargado de compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, así como algunos momentos de sus entrenamientos para mantenerse en forma ganándose los corazones de sus seguidores que se deleitan con su belleza mostrada en cada una de sus publicaciones.