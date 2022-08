Compañeros de Tomateros de Culiacán felicitan a Joey Meneses por su llegada a MLB

Culiacán, Sinaloa.- Tras darse el debut de Joey Meneses en Grandes Ligas, peloteros de los Tomateros de Culiacán, dieron sus impresiones a El Debate sobre lo que sintieron al ver a su compañero cumpliendo su sueño.

“Cuando miré que lo habían subido y que estaba en el line up se me puso la piel chinita al recordar por todo lo que ha pasado y las ganas que le ha echado por estar ahí, definitivamente se lo merece. Al ver el home run se me erizó la piel de nuevo. Sentí que yo era quien lo vivía. Me alegra mucho porque es un gran compañero y deseo que se quede ahí por mucho tiempo”, dijo Francisco Lugo, quien actualmente participa con los Olmecas de Tabasco en la LMB.

Por su parte el lanzador, Edgar Arredondo, también dio sus impresiones. “Una alegría enorme el que consiguiera su debut en Grandes Ligas después de tantos años picando piedra y buscando oportunidad y mira de qué forma". mencionó.

"Los que los conocemos sabemos que es responsable, dedicado y perseverante y ahí está el fruto y una alegría enorme. Que se mantenga para que nos siga regalando alegrías”, complementó el oriundo de San Pedro Navolato.

Mientras tanto, Benjamín Gil se encargó de poner un mensaje en su perfil de twitter. “Me da tanto gusto saber que por fin Joey Meneses tendrá la oportunidad de cumplir su Sueño. Una estrella de nuestro y un excelente ser humano. Todo ���� debe sentirse orgulloso por su perseverancia y dedicación. Muchas felicidades Joey y que sigan los éxitos”, expuso en sus redes sociales su manejador en Tomateros.

Por otro lado, Mario Valdez. le deseó mucho éxito. “ Primeramente, felicitar a Joey Meneses por este gran logro, de subir a Grandes Ligas y pues tanto yo como toda la organización estamos muy contentos por él y ojalá su carrera en MLB sea todo un éxito. Siempre ha sido un muchacho muy dedicado, muy trabajador, muy responsable sobre todo de su trabajo y pues, ahí está todo ese esfuerzo que ha tenido durante todos estos años, afortunadamente, ya llegó a subir a Grandes Ligas”, dijo el gerente deportivo de los guindas