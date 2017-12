"Competiría con Messi y CR7 por el Balón de Oro": Rivaldo

Barcelona, España.- El futbolista Vítor Borba Ferreira Gomes mejor conocido Rivaldo, sin duda alguna es uno de los mejores jugadores en la historia del Barcelona equipo con el que militó a finales de los años noventa y principios de los dos mil. Pues su zurda privilegiada, dotado de técnica, gran habilidad en el regate, potente remate y una gran facilidad goleadora, fue lo que caracterizó al atacante brasileño.

Rivaldo tuvo la fortuna de ganar algunos trofeos que pocos tienen la dicha de tener, en los que destacan campeonatos de ligas, Copas nacionales e internacionales como la UEFA Champions League, Copa América y Copa del Mundo con la selección de su país. Asimismo fue considerado como uno de los mejores futbolistas del mundo en su momento

Es por eso, que el ex delantero blaugrana se atrevió a decir unas palabras que ha dejado mucho de que hablar. "Si hubiera jugado en esta época, estaría compitiendo con Messi y Cristiano Ronaldo por el Balón de Oro", expresó el brasileño cuando fue presentado como la nueva imagen de una casa de apuestas en un evento que se celebró en el Camp Nou.

De igual manera el futbolista brasileño dio a conocer qué jugador de los antes mencionados es su preferido, pues Rivaldo dejó en claro que le hubiera gustado jugar co Lionel Messi. "Me hubiera gustado jugar con Messi. Sería impresionante. Es el mejor, el que hace la diferencia. Aún tiene tres o cuatro años muy buenos en el club".

Pese a su elección el ex atacante del Barclona también de deshizo en elogios para el portugués Cristiano Ronaldo, a quien dijo es el atacante que más teme debido a su peligrosidad dentro del terreno de juego. "El jugador que más temo es Cristiano Ronaldo. Es difícil pararlo, no sabes lo que va a hacer. Es muy peligroso".

Rivaldo recordó que en su época era más complicado llevarse el galardón del Balón de Oro debido a la cantidad de futbolistas con mucha calidad que existían y por eso era aún más competido.

“Antes, en mi época era más complicado, más competido...Ahí estaba Ronaldo, y Figo, Totti, Del Piero… Era todo más competido pero ahora solo se habla de Messi y Cristiano. Desde Kaká en 2007 siempre se lo han repartido ellos dos”, recalcó el brasileño.

Además Rivaldo dio unos consejos para poder mantenerse por un largo tiempo activo dentro del futbol profesional, pues cabe recordar que el brasileño se retiró en el 2015 a los 45 años de edad en el equipo del Mogi Mirim.

“Nunca he fumado, nunca he bebido y no me gusta la noche. El secreto es que te guste mucho el fútbol, te cuides y entrenarte siempre como un profesional”.

Por otro lado, el ex atacante brasileño no se atrevió a pronosticar un marcador favorable para el Barcelona en el Clásico Español. “2-2. No veo un favorito porque el Barça puede ganar allí tal como el Madrid ha ganado otras veces aquí”.

