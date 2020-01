“Con Cañeros hasta el fin”.- Héctor Velázquez

Los Mochis, Sinaloa.- La carrera de Héctor Velázquez en Grandes Ligas ha sido exitosa en este poco tiempo de actividad y el sonorense está convencido de que lo mejor está aún por llegar.

El obregonense de 31 años de edad va por su cuarto año en Grandes Ligas con la organización Medias Rojas de Boston, pero mientras que llega la hora de hacer maletas para viajar al campo de entrenamientos de los patirojos, Velázquez accedió con gusto venir a reforzar a Cañeros de Los Mochis en estos play-offs de la Liga Mexicana del Pacifico en la serie contra Charros de Jalisco.

“Yo disfruto mucho el jugar el beisbol y la verdad me dio gusto cuando recibí el llamado de Cañeros de Los Mochis, desafortunadamente fueron emociones encontradas porque Mayos de Navojoa no pudo avanzar a play-offs pero pensamos que vendrán años mejores para mi equipo, ahora me toca estar aquí hasta donde llegue Cañeros porque no tengo ninguna restricción de ningún tipo de parte de Medias Rojas de Boston”, dijo el lanzador obregonense que tiene números en global de 11-7 en juegos ganados y perdidos en las tres campañas que suma con Medias Rojas de Boston, con un promedio de 3.90 y un total de 49 abanicados en las 166 entradas de trabajo con 89 juegos.

CON CAÑEROS.

De su llegada a Cañeros de Los Mochis, el serpentinero ligamayorista dijo que aceptó la invitación “porque me gusta, yo siempre he sido admirador de la Liga Mexicana del Pacífico, desde niño fui fanático de todos los equipos ya que no le iba a nadie en especial, me gustaba mucho la liga en completo . Claro, mi sueño era jugar con Yaquis de Ciudad Obregón y lo cumplí. Yo soy un fanático del beisbol y el equipo que me llame seguro que ahí voy a estar”.

El entrenamiento primaveral en Estados Unidos será importante y Velázquez ya está listo mentalmente para hacer un trabajo fuerte y ganarse el lugar nuevamente en el roster de Medias Rojas de Boston “es un equipo de mucha clase, un equipo ganador que te obliga a dar el máximo y me gusta estar ahí. Es algo que disfruto mucho”, dice Velázquez que califica de bueno lo que ha hecho con la escuadra de Grandes Ligas.

“Creo que he hecho buen trabajo, yo llegué ahí ya grande, llegué a los 28 años recién firmado y a esa misma edad hice mi debut, a los tres meses que me firmaron. El año pasado batallé un poco pero si tu globalizas esos tres años creo que ha sido bueno para mí”.