Con este fuerte mensaje Mazatlán FC quiere desbancar al Club América

Mazatlán.- Con las presentación del equipo de Mazatlán FC en el Puerto del Pacífico en redes sociales han dejado ver como serán las cosas y al parecer no a todos les está gustando sus agresividad. Tanto que muchos dicen que quieren ser más odiados que el mismo Club América.

Todo inició esta tarde cuando anunciaron sus colores y escudo oficial con el que participarán desde este Apertura 2020, pero lo que levantó la indignación como la sorpresa de otros fue el mensaje que tienen como bienvenida a este nuevo equipo.

"Quien se quiera quedar en el barco, bienvenido a bordo, quien no, favor de tirarse por la borda", fueron las palabras que defiende el nuevo equipo del futbol mexicano.

Esto rápidamente generó dos bandos, quienes lo apoyan y están de acuerdo con la nueva forma de manejarse como también los que dicen que es de mal gusto que se refieran así ya que consideran que el mensaje va directo a los aficionados del desaparecido Monarcas Morelia.

Además de que en diferentes post en sus redes sociales ya han contestado de forma tajante, el primero fue el Youtuber Werevertumorro quien se quejó de lo que habían hecho al no crear una nueva cuenta de Twitter y solo cambiar los nombres para mantener los números. A lo que el encargado de redes del club respondió "¿Tú eres el que hace videos o el que jugaba en Murciélagos?".

Y esto ha desencadenado que varios de los seguidores hayan decidido no seguir más la cuenta del club y de esa manera el mismo equipo pide que si su contenido no es del agrado de las personas que no lo sigan y ya.

