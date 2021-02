Con este video recordó el Club América el debut de Guillermo Ochoa

El portero Guillermo Ochoa cumple hoy 17 años de haber debutado en el futbol mexicano con el América donde ha logrado una gran carrera donde ha obtenido grandes logros con el conjunto azulcrema que este lunes recordó con un video como fue el debut de “Memo” bajo los tres postes de su portería.

El 15 de febrero del 2004 en el Estadio Azteca, tras una lesión de Adolfo Ríos portero titular y su maestro bajó los tres postes, Guillermo Ochoa recibió su primera oportunidad de jugar en el máximo circuito del futbol mexicano de la mano del Leo Beenhakker, en la victoria del América por 3-2 ante el Monterrey en el torneo Clausura.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Tras su debut y a 17 años, Ochoa se ha convertido en todo un referente en las Águilas del América y luego de su paso por el futbol europeo, regreso al equipo de sus amores para convertirse en su capitán y seguir defendiendo la portería del conjunto de Coapa.

El América recordó este lunes como fue el debut de “Memo” Ochoa en el club con un video mostrando las imágenes de su primer partido con los colores de las Águilas en la que se convertiría la primera victoria resguardando la cabaña azulcrema.

En una entrevista para Récord, Ochoa se dijo sorprendido por los 17 años de su debut y aseguro buscará llegar a las dos décadas en su carrera como futbolista, además de agradecer a la afición el apoyo que le ha brindado.

Guillermo Ochoa en un entrenamiento del América/@ClubAmerica

¿17 años? Uno siempre recuerda momentos como los campeonatos, cuando los ganas o los pierdes. Hay partidos buenos y malos, partidos que a lo mejor no te dejan nada, así es el futbol, pero he vivido todas las experiencias y emociones. Es una carrera linda la que he llevado”.

“Estoy muy agradecido con la gente y la afición, siempre me muestran su cariño y apoyo en todo momento, eso ha sido excepcional y les debo mucho a ellos; por supuesto que no me queda de otra más que corresponderles de la forma que me conocieron que es jugando futbol y seguir haciéndolo lo mejor posible”, señaló.

Memo Ochoa dijo que se siente bien físicamente y buscará alargar aun mas su carrera en el América, además dijo que buscará llegar al Mundial de Qatar 2022 con la Selección Mexicana y tras acudir a su quinto mundial podría decir adiós a la Selección.

“Mi sueño y mi idea es trabajar y alargar mi carrera deportiva. Sé que puedo dar más y físicamente me ha ido bien, mi intención es jugar 5 ó 6 años más en club. En Selección mi idea es jugar de aquí al siguiente Mundial y dar ese paso que no se ha podido dar, intentarlo de nuevo, hacer historia y llegar lo más lejos posible. Yo creo que Qatar sería mi punto final con la Selección”, indicó a W Deportes.

Leer más: Cruz Azul iniciará con la renovación de jugadores para evitar fugas la siguiente campaña

Entre su primera etapa hasta 2011 y esta segunda desde su regreso en 2019 tras su paso por el futbol de Europa, Ochoa a sumado más de 300 partidos con el América donde ha conquistado 3 títulos.