Con estrictas medidas de seguridad y la felicidad de los hinchas, vuelve el fútbol en Chile

Santiago.- Felipe Betancour, de 26 años, se sienta frente a su televisor, ataviado con una bufanda azul y la camiseta de la Universidad de Chile, el club que desata sus pasiones, porque tras más de cinco meses de paralización se ha reanudado el fútbol profesional en el país sudamericano.

Betancour es socio de su club e iba todos los fines de semana al estadio Nacional de Santiago, el más importe del país, a alentar al "Bulla", como es conocido el equipo de fútbol Universidad de Chile por la algarabía que provocan sus fanáticos.

Pero tras la suspensión del torneo local por la pandemia, el 20 de marzo pasado, abandonó esta sacral rutina.

"Se siente un vacío los fines de semana de no saber qué hacer el domingo en la tarde, de no poder ir al estadio, de no tener fútbol, un espacio que uno siempre tenía reservado en el calendario", dijo el joven, quien confesó que para saciar la "sed de fútbol", veía partidos antiguos de su equipo en YouTube.