Con homenaje, arranca torneo estatal de fútbol juvenil B

Con la ausencia de último momento de la delegación de Guasave y un homenaje póstumo a Gabriel "Mena" Rodríguez, se inauguró el Campeonato Estatal de Fútbol, categoría Juvenil B en en el campo principal del Centro Deportivo y Recreativo Benito Juárez.

Victor Olson en la presentación. Foto: EL DEBATE

El protocolo inició con un ligero retraso en la espera del entrenador de la delegación mazatleca, Modesto Lizárraga, quién al final no se presentó.

Monica Coppel. Foto: EL DEBATE



Víctor Olson, Coordinador de la zona sur del Patronato Impulsor del Deporte, fue el encargado de dar la bienvenida a las cinco delegaciones que disputarán el título.

Raúl Veliz durante la ceremonia de apertura. Foto: EL DEBATE

En el presidium también estuvieron Raul Veliz, delegado de la zona sur de la Afoesac, quien rindió la toma de protesta de las selecciones de Ahome, Salvador Alvarado, Juan José Ríos, Culiacán, y el anfitrión Mazatlán.

Patada inicial, a cargo de Gabriel Rodriguez. Foto: EL DEBATE

El momento emotivo de la noche se dio al recordar la vida y trayectoria de Gabriel Rodríguez, en voz de Enrique Piña, quien leyó una semblanza ante familiares, ex alumnos y amigos.

Unas palabras de homenaje a cargo de Enrique Piña. Foto: EL DEBATE

Mónica Coppel, directora del Imdem, entregó un reconocimiento a Yolanda Talamantes, quien estuvo acompañada de dos de sus hijos, y a las 19:25 horas se dio la declaratoria inaugural.

Participantes del torneo. Foto: EL DEBATE

Más tarde el balón se puso a rodar con la primera patada a cargo de Gabriel Rodríguez, hijo del fallecido "Mena".

HECHOS RELACIONADOS

“Quiero ganar mi categoría en el Torneo de Los Barrios”.

Con tan solo 9 meses en el gimnasio, el pupilo de Julio César Gutiérrez se encuentra listo para participar en el tradicional Torneo de los Barrios de Boxeo del periódico EL DEBATE que para está edición se llamara “Puro Sinaloa”, y que entrará en acción el próximo 23 de septiembre del año en curso, en simultáneo en 5 plazas del estado: Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Culiacán y Mazatlán, esperando la participación de más de 500 púgiles amateur del estado. En entrevista para EL DEBATE, esto nos comentó Cesar Isaac sobre su preparación.

Cesar Ruiz tendrá su primer experiencia en el boxeo. Foto: EL DEBATE

¿Cómo te sientes de poder participar en este Torneo de Los Barrios?

Me siento muy feliz, porque ya tenia muchas ganas de poder participar en un torneo de box amateur y poder tener peleas contra otros boxeadores cómo yo de mi edad.

¿Anteriormente habías participado en otro torneo de box?

No en ninguno, esta será mi primera experiencia dentro del boxeo. Solo habíamos tenido algunas peleas de exhibición en el gimnasio pero nadamas solo eso.

¿Qué fue lo que te intereso para practicar este deporte?

No lo sé, solo recuerdo que lo empece a ver las peleas de box por la televisión y me comenzó a gustar mucho, entonces le pedí a mis papás que me llevaran a practicar este deporte.

¿Cómo te preparas para este torneo de box?

Entrenamos a diario en el gimnasio “Betillo Gutiérrez” con Julio Gutiérrez, entrenamos todas las mañana desde las 08:00 de la mañana hasta las 09:30 o 10:00 de la mañana.

¿Qué te dicen tus padres de que participen en este torneo?

Me apoyan mucho, me piden que le eche muchas ganas para hacer un buen papel.

¿Qué esperas de este torneo?

Participar y poder ganar en mi categoría.