Con la ausencia de Raúl Jiménez, ¿Javier Hernández volvería a la Selección Mexicana?

Los Ángeles.- La reciente lesión de Raúl Jiménez abrió la posibilidad de que Javier 'Chacharito' Hernández pudiera volver a la Selección Mexicana y aunque la posibilidad es mínima, si existe, pero habrá muchos puntos claves para que pudiera ser considerado o no por Gerardo Martino para los duelos en el 2021.

Hasta los últimos reportes de Gerardo Martino sobre la posibilidad de que Chicharito regresara, era todos negativos y se siguen manteniendo y es no hay una seguridad que por la cabeza del argentino pase en llamar a un futbolista que no tiene su mejor ritmo futbolístico en muchos años. Pero aun así la posibilidad existe.

De acuerdo con El Universal, Gerardo Martino no tiene contemplado al delantero del Galaxy para los siguientes partidos del combinado azteca por una simple razón, y es que la Selección Mexicana volvería a jugar en marzo de 2021 y Javier Hernández estaría apenas iniciando su temporada lo que no le daría el tiempo adecuado para estar en forma.

"Seguramente no jugaremos en México ni Estados Unidos; no lo quiero asegurar un 100%, pero casi confirmado que eso no se va a dar. A partir de ahí tenemos que buscar rivales en Europa, sería una posibilidad", dijo Tata Martino.

Hay que recordar que la MLS tiene un calendario diferente al resto de las ligas, se le denomina una competencia de primavera pues su torneo arranca a finales de febrero. Esa sería la principal causa por lo que Chicharito estaría descartado pues las otras opciones como, Henry Martin, u otros delanteros de la Liga MX ya tendrían al menos 2 meses de trabajo con sus equipos en competencia.

Javier Hernández no es llamado a la Selección desde hace más de un año | Foto Jam Media

Javier Hernández no es convocado a la Selección desde septiembre del año pasado luego de los amistosos ante Estados Unidos y Argentina. Su ausencia responde primeramente por una indisciplina del jugador que ya ha sido perdonada y la segunda razón que es la que hoy lo tiene borrado completamente de una convocatoria.

Este hecho ha causado algo de molestia en el jugador que hace unos meses con un tono de burla hizo como no supo que la convocatoria de la Selección (Javier Hernández hace menos la convocatoria de la Selección Mexicana al no aparecer en ella) se había dado a conocer pues su nombre no aparecía por lo que no le interesaba. Luego dijo que manda todo su apoyo a sus compañeros sin importar que no fuera llamado.

Raúl Jiménez tiene un tiempo de recuperación indefinido, hasta los últimos reportes de su equipo y cuerpo médico han dado a conocer que como mínimo de 3 meses estaría en recuperación y que sería el tiempo que su herida pudiera cicatrizar para poder regresar al campo, pero ese tiempo no fue revelado pues necesitan estar seguros de que su cuerpo podrá retomar su nivel sin problema.