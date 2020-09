Con la mira puesta en el título, Ramiro Peña habla de sus expectativas para esta campaña

Culiacán.- La temporada pasada, Ramiro Peña enriqueció aún más su trayectoria al conseguir su tercer campeonato con Tomateros de Culiacán, además de consolidarse como el Jugador Más Valioso de la final ante los Venados. Ante ello y el comienzo de una nueva campaña, el regiomontano no se establece una meta personal como tal, sino su deseo y objetivo es apoyar a los guindas en cualquier oportunidad que se le presente.

“Trato de hacer siempre lo mejor, cada año mejorar. Siempre de alguna manera u otra trato de seguir trabajando de mantener cierto nivel. Llegas a punto que tal vez no puedas mejorar tanto y solo queda seguir en un buen nivel, tratar de mejorar si se pueda. Busco jugar, ganar y apoyar a mi equipo para lograr el objetivo”, expresó el segunda base.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Asimismo, reconoció la situación actual que se vive alrededor del mundo no es la idónea y ante ello no dudó en negociar con el club para que así pudieran ganar ambas partes. “Hay que entender la situación, es una temporada atípica, no son lo mismo los protocolos. Hay que adaptarnos a las circunstancias. Hay que entender ambas partes y aprender a vivir con esto.

Esperemos que todo salga bien y que la próxima campaña sea diferente” estableció Peña, quien confesó haber padecido de este virus que azota al mundo, pero sin muchas molestias. “Yo no tuve síntomas, tal vez cansancio y me sentí mormado. Dejé las actividades unos días”.

Por último, se declaró listo para poder ver actividad dentro de la Nación Guinda. “Me siento muy bien. Yo no eh parado, no dejé de hacer actividades tras la Serie del Caribe. Ya hace falta estar en el estadio, en el campo haciendo lo que más me gusta”.