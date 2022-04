Con texana y lindo traje de baño, Cindy Prado se robas las miradas en playas de Cabo San Lucas.

La modelo Cindy Prado sigue robándose las miradas de sus seguidores en redes sociales donde se ha encargado de mostrar su espectacular figura y belleza en cada una de sus publicaciones, ganando gran popularidad mostrando su trabajo en el mundo del modelaje y parte de su gran estilo de vida, en esta ocasión lo ha hecho desde Cabo San Lucas, México donde ha pasado unos días de vacaciones.

Cindy Prado es una reconocida modelo que ha tenido apariciones en diferentes revistas del mundo del modelaje, incluso siendo la portada de algunas de ellas, además de que ha tenido apariciones en producciones de empresas televisivas como Telemundo donde también se ha hecho de gran popularidad en la pantalla chica.

Nacida en Miami, Florida en Estados Unidos, la joven de 30 años comenzó en el mundo del modelaje desde temprana edad, apareciendo en catálogos y en diversas pasarelas donde ha cautivado a sus seguidores con distintos tipos de outfit, desde casuales, deportivos y en trajes de baño.

Cindy Prado mostrando su figura desde Cabo San Lucas/Foto: Instagram

Desde hace unos días Prado se encuentra en Cabo San Lucas en México disfrutando de sus lindas playas y la modelo no ha perdido la oportunidad de mostrar en sus redes sociales algunas de las lindas fotografías que se ha sacado en tierras mexicanas donde se ha robado las miradas. En esta ocasión la estadounidense mostró su espectacular figura desde la playa portando una texana y un lindo traje de baño deleitando a sus fans mostrando sus mejores curvas alcanzando miles de me gusta y cientos de comentarios donde los elogios por su belleza no se hicieron esperar.

Cindy Prado se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, así como parte de los diferentes proyectos en los que participa mostrando su belleza y linda figura en cada una de sus publicaciones deleitando a sus más de 2.6 millones de seguidores en Instagram donde se ha convertido en toda una sensación.