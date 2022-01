Con un outfit muy casual y fresco, Flavia Charallo flecha los corazones de sus seguidores

La hermosa modelo e instagramer brasileña, Flavia Charallo, sigue siendo factor en las redes sociales día a día al ser una de las grandes sensaciones debido a su buen contenido en sus cuentas oficiales.

Esta ocasión no quedo a deber ante sus seguidores y mostro una sesión de fotos donde luce muy casual y fresca, lo cual causo buenas reacciones entre sus seguidores, quienes la llenaron de halagos y buenos comentarios.

Con tan solo poco tiempo publicada en su cuenta oficial de Instagram, la modelo carioca tuvo más de 10 mil me gusta y es que es casi imposible no darle me gusta a las buenas publicaciones de la brasileña.

Desde el año pasado Flavia Charallo va al alza en las plataformas digitales y se espera que este año de un gran salto como una de las mejores modelos e instagramers de todo el mundo.

Flavia Charallo sigue cautivando corazones con su belleza. Foto: Instagram Flavia Charallo

Es cuestión de que mantenga esa misma dedicación en sus cuentas oficiales para poder lograr ese objetivo y estar al nivel de una Daniella Chávez o Issa Vegas, modelos e instagramers sudamericanas que son referentes en este mundo.

La belleza es uno de los atractivos que la pueden llevar a este objetivo a Flavia Charallo, además que tiene un gran ingenio para enamorar a sus seguidores con buenas sesiones de fotos.