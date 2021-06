Con una sexi foto en traje de baño, Melissa Riso se roba los corazones de sus seguidores

La modelo estadounidense Melissa Riso, es una de las instagramer más influyentes en las plataformas digitales, ya que cuenta con una variedad de contenido que enamora a más de uno de sus seguidores.

Así lo hizo ver en una de sus últimas publicaciones donde se deja ver en un sexi traje de baño amarillo en lo que es una sesión de fotos. No es la primera vez que la modelo muestra su bello cuerpo a sus seguidores, gracias a su carrera en el modelaje, Riso tiene un gran material en sus redes sociales.

Melissa Riso no solo se ha dedicado al modelo en Estados Unidos, tambien ha sido parte de varias películas. Riso fue parte de las filmaciones de las películas Spare Change, The Astrid Experience, The Boxer, Jingle Dead II.

Además de formar parte en el cine profesional y en el modelaje, Riso estuvo compitiendo en MMA, en el deporte que se le conoce como las artes marciales mixtas.

Teniendo una carrera siempre apegada en la fama de distintas maneras, Melissa Riso ha sabido aprovechar el impacto de las redes sociales para apegarse a ellas y distribuir parte de su material en sus cuentas oficiales.

Riso cuenta con un millon tres mil seguidores en su instagram y tiene un total de 969 publicaciones en su historial actual.

Para una modelo de la talla de Melissa Riso, estar tan apegada a las redes sociales le da un plus mayor para poder acaparar aún más a más followers en sus plataformas digitales y convertirse en una de las más seguidas a nivel mundial.

