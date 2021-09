Concacaf: Aguirre reconoce que Monterrey jugó el mejor partido desde su llegada

El técnico mexicano Javier Aguirre reconoció que Monterrey ofreció la mejor actuación desde su llegada, luego de que los Rayados golearan al campeón de la Liga MX Cruz Azul, en las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf 2021.

"Semifinal de vuelta contra Cruz Azul, con un marcador tan abultado, sí, la resonancia de esta semifinal nos dice que es el mejor partido que hemos conseguido desde que llegué", declaró el ´estratega de los Rayados.

Los regios que se habían impuesto por la mínima diferencia en el juego de ida, superaron 4 por 1 a Cruz Azul en la vuelta, con doblete de Rogelio Funes Mori, un tanto del colombiano Duván Vergara y un gol del argentino Maximiliano Meza.

El internacional mexicano reconoció que una de las claves para la importante victoria fue la contundencia y la regularidad que mostraron en el duelo celebrado en la cancha del estadio Azteca.

"No llegamos mucho, pero tuvimos cuatro goles y un par de oportunidades más. Siempre he dicho que somos irregulares, pero hoy no fue así, fuimos parejos todo el partido, no tuvimos tantas pérdidas de balón, esa fue la clave", mencionó.

Aguirre fue ecuánime en sus declaraciones y externó qué pese al resultado de las semifinales, todavía no se ha ganado nada y falta el paso más importante, la final del torneo ante las Águilas del América.