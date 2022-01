Concacaf: Comisarios de la Liga MX designados para la próxima Fecha FIFA

México.- A través de un comunicado oficial de la Liga MX se anunció que tres representantes de la campaña estarán presentes en la triple fecha internacional de la zona de Concacaf, en los juegos eliminatorios rumbo al Mundial de Qatar 2022, empero ninguno en los duelos de la Selección Mexicana.

El comisario Héctor Canchola (Oficial de Seguridad). Fidel Pichel y Héctor Cárdenas fueron los Comisarios elegidos para desempeñar funciones en la ventana internacional de enero y febrero de este año en curso. Cada uno estará en el partido Honduras vs El Salvador, Honduras vs Canadá y Estados Unidos vs El Salvador.

La función de los comisarios de la Liga MX estará al margen de detectar las acciones de los partidos que se desarrollarán en tiempo y forma. Deberán de vigilar y resolver todo incidente que pueda acaecer durante el partido, así como velar por la seguridad de los estadios competentes.

Leer más: Liga MX: Azteca y EOU únicos abiertos al 100% en jornada 3

DESIGNACIÓN DE LOS COMISARIOS EN LOS DUELOS ELIMINATORIOS

Tras la programación de las preliminares de la región de Concacaf los primeros colaboradores de la Liga MX que estarán en uno de los juegos de la Fecha FIFA será el señor Fidel Pichel en el compromiso Honduras vs El Salvador, junto al oficial de Seguridad Héctor Canchola para el domingo 30 de enero del 2022 en el Estadio Olímpico Metropolitano.

Posteriormente el comisario Fidel Pichel repetirá su servicio en San Pedro Sula, ahora en el Honduras vs Canadá, al igual que Héctor Canchola. El encuentro se realizará el jueves 27 de enero, en el idéntico Estadio Olímpico Metropolitano de la ciudad hondureña.

A la misma hora, en Columbus, Ohio, el duelo de Estadios Unidos vs El Salvador se efectuará en el Lower.com Field, donde el comisario Héctor Cárdenas estará desempeñando su labor.

Estos partidos serán parte de la segunda vuelta de las eliminatorias de la Concacaf con rumbo directo al vigésimo segundo Mundial de futbol en la historia. México enfrentará a Jamaica, Costa Rica y Panamá en esta triple jornada oficial.

Leer más: Pizarro anhela jugar el próximo Mundial 2022