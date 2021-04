Concacaf: Juan Reynoso promete un Cruz Azul competitivo ante el Arcahaie para sellar su pase

Ciudad de México.- Este lunes en conferencia de prensa para la Concacaf, Juan Reynoso habló acerca de lo que le espera a Cruz Azul para el partido de vuelta ante el Arcahaie en la Concachampions y aseguró que no hay partido fácil aun teniendo la ventaja saldrán a finiquitar el partido, además de adelantar que irá con un mejor equipo que en la ida.

"Mañana verán la alineación, vamos a poner un equipo intentando ser competitivos. Estoy pensado en mañana y no en el sábado". Además compartió su preocupación como en todos los partidos al saber que no hay duelo sencillo. "No hay partido fácil. Partimos con una ventaja y en nuestras manos está hacerles daño. Llegamos bien, descansados que era era nuestra preocupación", comentó Reynoso.

También aclaró que el partido que le importa es este martes y no el del sábado ya que tendrán tiempo para preparar el juego ante América. A eso le suma las criticas que recibieron la semana pasada cuando en el resultado de ida ante el Arcahaie no lograron ganar por goleada como se esperaba y afirma que esos comentarios no le preocupan y menos a los jugadores.

"Las criticas no las escucho, no tengo redes sociales. La opiniones son rentables. Sabemos que Cruz Azul tiene que ganar todo y a eso nos estamos abocando". Cruz Azul apenas logró el 0-o en su visita a República Dominicana, aunque se esperaba más, no fue suficiente para estar tranquilos en la vuelta en México.

Para finalizar la conferencia dejó claro que lo más rescatable del equipo es su humildad y es lo que les ha llevado a estar peleando en los dos torneos. El secreto que hay dentro del equipo y que se mantiene hermético le ha dado mucho equilibrio para estar donde presumen en estos momentos.

El partido quedó empatado a 0 en la ida en República Dominicana | Foto: Concacaf

El juego estuvo en peligro

Durante el transcurso de este domingo el conjunto haitiano se comunicó con la Concacaf para hacerles saber que no viajarían a México pues no contaban con el dinero necesario para costear el transporte. Ante eso se especuló la cancelación del partido y el pase sin jugar para Cruz Azul pero la Concacaf entró para ayudar.

Horas más tarde se confirmó que todo estaba resuelto y que si se jugaría. Este lunes desde Centroamérica se dio a conocer que el Arcahaie ya viaja a México para llegar este mismo día para reconocen la cancha y descansar para el parrido de este martes.

Las acciones comenzarán en punto de las 21:00 pm a través de Fox Sports, el marcador se mantiene empatado a cero con la ventaja para ambos lados, pues el equipo haitiano no recibió gol pero ahora le toca jugar en un campo totalmente diferente lo que le complicaría su futbol. El ganador avanzará a los 4tos de Final de la Concachampions.