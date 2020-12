Concacaf Liga de Campeones anunció sus horarios para la fase final

Estados Unidos.- Después de ser cancelada en el mes de marzo, el torneo de la Concacaf Liga de Campeones estará de vuelta para el cierre de la fase final entre los Cuartofinalistas del campeonato internacional, los cuales incluyen equipos de 4 distintos países.

Son 3 clubes de Estados Unidos (New York City FC, Atlanta United y LAFC), 1 de Canadá (Montreal Impact), 1 equipo hondureño (Olimpia) y 3 mexicanos (América, Cruz Azul y Tigres de la UANL), que intentarán superar la ronda de Cuartos de Final y dejar en el camino a los 3 rivales de la MLS.

América y Tigres ya disputaron sus juegos de ida, por lo que este partido reprogramado será el regreso para los dos equipos, propios que vencieron a sus oponentes. En el tema de los felinos en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, ganaron por la mínima en tiempo de adición gracias al gol del chileno Eduardo Vargas.

Mientras que las águilas recibieron a los últimos campeones de la MLS, Atlanta United logrando una alta ventaja de 3-0 en el Estadio Azteca. En el caso de la máquina de Cruz Azul, su situación es diversa a la de los recién mencionados, pues en su eliminatoria contra LAFC será a único partido, debido a que la disputa en el Azteca se suspendió, siendo el único afectado por la pandemia.

Listas las finales de la Concacaf Liga de Campeones

Twitter Concacaf

De esta manera, los celestes jugarán solo 90 minutos en la primera ronda de las finales de la Concacaf Liga de Campeones. Así que de la siguiente manera se estarán jugando las llaves de los Cuartos de Final incluyendo el resto de las finales del torneo de Concacaf Liga de Campeones 2020, todos los partidos en los Estados Unidos.

CALENDARIO DE LAS FINALES DE CONCACACHAMPIONS

Martes 15 de diciembre

Montreal Impact (CAN) vs Olimpia (HON) 19:00 horas

Tigres de la UANL (MÉX) vs New York City FC (USA)

Miércoles 16 de diciembre

Atlanta United FC (USA) vs América (MÉX) 19:00 horas

LAFC (USA) vs Cruz Azul (MÉX) 21:30 horas

SEMIFINALES

Sábado 19 de diciembre

Montreal Impact/Olimpia vs Tigres de la UANL/New York City FC 19:00 horas

Atlanta United/América vs LAFC/Cruz Azul 19:30 horas

FINAL

Martes 22 de diciembre

Ganador de la serie 1 vs Ganador de la serie 2 21:00 horas

Por ahora, el único combinado que sigue con pie firme en la liguilla de la Liga Mx es Cruz Azul, pues estará participando en la ronda de semifinales contra los Pumas esta semana. Todo lo contrario con los azulcremas y regios, que fueron eliminados y se encuentran enfocados en el torneo de la zona en busca de un título más y su calificación en el Mundial de Clubes del 2021 en Catar en febrero.