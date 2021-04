Concacaf apoyará al Arcahaie para que pueda viajar a México y jugar contra Cruz Azul

Miami.- La Concacaf ha respondido al llamado del Arcahaie de Haití quien reveló que no contaba con el dinero necesario para viajar a México para la vuelta de los 8vos de fina de la Concachampions ante Cruz Azul, pero tras unos minutos de su anuncio la Concacaf decidió dar las facilidades para que el equipo caribeño llegue en tiempo y forma.

La noticia de que no viajarían la dio David Medrano en su cuenta de Twitter, minutos más tarde el mismo periodista confirmó que la Concacaf se haría cargo de todos los gastos que ascenderían a los 150 mil dólares entre los que incluye, viaje, hospedaje, comida, vuelta y las pruebas de Covid-19 que les permitirá jugar el duelo del martes.

"CONCACAF entra al rescate del Arcahie y pagará el charter para que los haitianos puedan jugar vs Cruz Azul", comentó la fuente, además también aseguró que el equipo de Haití no cuenta con visas por lo que el vuelo tiene que ser directo a México sin escalas a Estados Unidos ya que no podrían entrar al país y tendrían que volver.

Ahora con todo solucionado viajará a la Ciudad de México este lunes para hacer reconocimiento de cancha el mismo día y descansar para jugar el próximo martes a las 21:00 pm (Centro de México). La ventaja la tiene Cruz Azul con marcador de 1-0 por lo que los haitianos no tienen mucho que perder por lo que representarán un peligro para el equipo mexicano.

Quien resulte ganador de la llave logrará su pase a los 4tos de final donde deberán esperar a un nuevo rival que se conocerán más tardar el jueves de la siguiente semana que es cuando se cierre la vuelta de la Concachampions.

Pensando en el partido del sábado en la Liga MX, Cruz Azul estaría mandado de nuevo a su equipo alternativo para terminar la serie, la máquina liga 12 victorias de forma consecutiva y necesita ganar ante América para imponer un nuevo récord en el futbol mexicano ya que ahora comparte la marca con León y Necaxa.