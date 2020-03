Concacaf suspende la Concachampions hasta nuevo aviso

Miami.- Desde el centro de Miami donde se encuentran las oficinas de la Concacaf se ha informado que toda la competencia de Concachampions ha quedado suspendida hasta nuevo aviso.

Con el aplazamiento del juego de LAFC-Cruz Azul la Concacaf decidió suspender toda actividad de su competencia, incluyendo los partidos de la próxima semana hasta que la situación por coronavirus sea más estable.

Los otros partidos que han sido afectados por esta medida son el Tigres vs New York City en Nuevo León, Atlanta United vs América en Georgia y el Olimpia vs Montreal, así como el mencionado LAFC vs Cruz Azul.

Concacaf suspende la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank con efecto inmediato



"Miami, FL (Jueves, 12 de marzo de 2020) - Para Concacaf, el bienestar de todos aquellos relacionados con nuestros partidos y competencias es de suma importancia. Hemos estado monitoreando de cerca la situación de la salud pública a medida que ha evolucionado en los Estados Unidos y en toda la región.

Teniendo en cuenta los desarrollos de anoche, incluidas las nuevas directrices emitidas por países, ciudades y estados, hemos decidido suspender la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank con efecto inmediato.

Continuaremos discutiendo sobre otras próximas competencias de Concacaf y emitiremos una nueva declaración pública a su debido momento".

Además se ha notificado que la MLS también será suspendida por 30 días, por parte de México se espera que también hagan lo mismo pero al parecer optaran por jugar a puerta cerrada sus próximos compromisos.