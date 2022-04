Concachampions: Andrés Lillini 'lanza' recadito a Cruz Azul previo al juego de vuelta

Ciudad de México.- Pumas UNAM llegará a la semifinal de vuelta de la Concacaf Liga de Campeones con ventaja mínima sobre la Máquina de Cruz Azul, rival que consiguió el gol de visitante e irá por uno en el Estadio Azteca para intentar eliminar a los Universitarios.

El técnico Andrés Lillini reconoce que el juego de mañana (martes) será difícil y competitivo, ninguno de los dos equipos es favorito a llegar a la final, pues la determinación del partido estará en el aire, sin embargo mandó un recado que los celestes deberán de tomar con seriedad para tratar de hacer las cosas bien en el Coloso de Santa Úrsula.

"Vanoos a buscar ganar. Si nosotros esperamos a lo que hagan, la pasaremos mal, sin especulaciones, armaremos un equipo para ganarle a Cruz Azul. El equipo está a la puerta de una final, no vamos a defraudar a nuestra afición", explicó el técnico en rueda de prensa.

De igual manera Lillini destacó la reacción que ha tenido su equipo en los últimos partidos, señalando el 2-2 que logró sacar en la cancha de Puebla, resultado que ayudó en lo anímico, pues en caso de haber perdido se llegaría con una mentalidad diferente a este compromiso.

Por otro lado el entrenador de Pumas UNAM mostró su excelente personalidad al desear pronta recuperación a las bajas sensibles que sufrirán los celestes en este partido, el portero José de Jesús Corona y el mediocampista Carlos 'Charly' Rodríguez, ambos por lesión.

"Les deseo pronta recuperación porque son dos jugadores que se disfrutran, no debe ser nada sencillo pasar por este tipo de situaciones, en lo que respecta al juego, no por dos jugadores pasa el equipo, son muy buenos, pero nos ha pasado a nosotros y no hemos resentido", enfatizó.

"Hay presión, existe en un club grande. Cuando vas ganando, cuando vas perdiendo, hay presión y hay que ser consciente para liderar esa situación, saber qué decir y qué tiene el jugador", finalizó el entrenador de Pumas UNAM de cara a la semifinal de vuelta de la Concachampions 2022.