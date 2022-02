Concachampions: Erik Lira aseguró que el clima no será impedimento para Cruz Azul ante el Forge FC

La Maquina Celeste del Cruz Azul se prepara para jugar este miércoles ante un clima muy gélido en Canadá ante el Forge FC. Erik Lira asegura que el clima no será factor para nada en el desempeño del juego para los dirigidos por Juan Reynoso.

"El frío no es algo que se pueda controlar, pero es para los dos, tanto para ellos (Forge FC) como para nosotros, entonces hay que jugar, pensar como que no hace frío, hacer las cosas que nos tocan y listo, no hay más”, aseguró el mediocampista previo al encuentro.

Erik Lira asegura que nunca ha jugado con un clima tan frío pero la mente de todos en Cruz Azul es firme y solo se piensa en sacar la ventaja jugando de visitante ante el conjunto canadiense esta noche.

“Sabemos que estos juegos de 180 minutos y es claro que venimos a proponer, obviamente las condiciones del clima también son parte de esto y en lo personal nunca me había tocado jugar con tanto frío, pero nuestra mente está en ganar”, indicó.

El jugador afirma que ya recibió algunos tips de sus compañeros Carlos Rodríguez y Uriel Antuna, quienes estuvieron jugaron la Eliminatoria de Concacaf ante la selección de Canadá con un frío muy elevado en el año pasado.

“Por ahí he hablado con ellos y sí me han dicho que nos coloquemos algo en los pies y en las manos para mantenernos calientes, pero es eso y ya”, señaló.

Lira comenta que hay confianza en el plantel de sacar buenos resultados, se cuenta con un equipo joven que puede dar mucho en este año lleno de competencias tanto de liga como internacionales para la Maquina.

“La verdad somos un equipo muy joven, venimos varios (jugadores) nuevos con hambre de marcar en el club y no solo yo, todos y con esa línea de confianza que nos tiene el cuerpo técnico y lo del vestidor dejar que fluya de manera individual somos buenos y grupal también”, concluyó.