Concachampions: Mozo sufrió esguince; Pumas espera conocer gravedad este jueves

La fiesta en CU terminó en lamento este miércoles cuando los Pumas dejaron ir una ventaja de dos goles ante el Seattle Sounders en el partido de ida de la final de la Liga de Campeones de Concacaf. Ahora tendrán que fortalecerse en su visita a Estados Unidos para regalarle una alegría a su afición.

Sin embargo, el camino no luce sencillo para los universitarios. En las fases previas de la Concachampions, no ganaron ningún partido como visitantes y en su anterior salida a territorio estadounidense cayeron 3-0. A ello se suma que podrían perder a uno de sus jugadores más importantes.

Se trata de Alan Mozo, quien salió lesionado en el partido de este miércoles por un esguince. Así lo detalló Andrés Lillini en la conferencia de prensa posterior al juego, aunque el técnico específico que hacen falta más estudios para confirmar el nivel de gravedad de la lesión.

"Alan tiene un esguince y mañana le van a hacer estudios para ver la gravedad del esguince. Me dijo que le duele, pero no es un gran dolor", declaró el estratega de los universitarios. De momento, el club no ha confirmado la situación del defensa, aunque las imágenes al final del partido han generado preocupación.

Tras el silbatazo final, Mozo salió con el resto de sus compañeros a agradecer el apoyo de la afición, pero lo hizo en muletas. Por ello, es que hay preocupación de que se trate de un esguince de gravedad y el defensa se pierda el próximo juego ante Pachuca en el Clausura 2022, además de la final de vuelta.

En lo que va del 2022, el lateral solo se ha perdido dos partidos, ante Tigres y Atlas, ambos por suspensión tras ser expulsado en el encuentro previo. Mientras que en Concachampions había jugado todos los partidos completos hasta ahora y acumula 4 asistencias en el torneo internacional, por lo que en caso de ausentarse, será una baja sensible.