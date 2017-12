Concluye con éxito el REPUBLIC OF GAMER ESPORTS FEST

El pasado domingo 10 de diciembre se llevó a cabo en Frontón México el primer ROG ESPORTS FEST, un torneo de gaming organizado por ASUS, ESPORTS LATAM, en el que los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar diferentes torneos y ver a sus equipos favoritos competir por ser el mejor de cada uno de los torneos disputados.

Al máximo evento deportivo de videojuegos se dieron cita más de 3,500 asistentes, 700 participantes,10 cosplayers profesionels y se repartieron más de $200,000 pesos en premios entre todas las competencias.

El evento dividido en zonas de concurso, se pudieron disfrutar de los títulos Just Dance, League of Legends, HearthStone, Battlegrounds, Halo 5, Crash Royale, Overwatch, FIFA 18, y Rainbow 6 Siege, en los cuales se reunieron en un ecosistema competitivo donde se lograron enfrentar uno a uno, o por equipos para demostrar quién es el mejor.

En la zona de conferencias ESPORT LATAM explicó a los asistentes cuáles son las ventanas de crecimiento de los eSports, por su parte ASUS, mencionó durante su ponencia cuál ha sido la evolución de gaming y cómo las computadoras han estado dominando el campo de juego y los torneos alrededor del mundo.

También se trataron temas de cómo profesionalizarse en eSports, las experiencias de jugadores profesionales de Just Dance, FIFA, For Honor y Ultimate Marvel en un panel con jugadores profesionales a nivel mundial. Además, personajes reconocidos y avalados por la ANFESED, ENED, y CPLED explicaron cuáles son las mejores formas de Coaching para gamers, y la multi-disciplina para los aficionados a los eSports.

Durante el ROG ESPORTS FEST se llevó a cabo el concurso de Cosplay donde los aficionados les dieron vida a sus personajes preferidos. Por si fuera poco, En el la Zona de Experiencia los entusiastas del PC-Gaming conocieron las últimas innovaciones de ASUS Republic of Gamers, como las nuevas ASUS GX501 Zephyrus, ROG GX800 con su poderoso nivel desktop en una laptop, Monitores profesionales Gamer, de la serie PG y XG Curvos, los cuales han sido mundialmente reconocidos como No.1 en gaming, componentes como tarjetas madre y tarjetas de video para los que gustan de la personalización de la nueva generación de procesadores Intel y lo último en gráficos Nvidia Serie 10, GR8 II una PC compacta con rendimiento extremo y lista para VR con gráficos Nvidia GTX1060 y periféricos ROG para complementar la experiencia de juego.

Como una de las experiencias que pocos eventos pueden tener, ROG ESPORTS FEST contó con las finales de ligas, en la cual la Liga Mexicana de Videojuegos celebró las finales presenciales Master de Leage of Legends, Rainwbow 6 Siege y Halo 5. Mexican eSports Leage y eSports Latinoamérica también llevaron a cabo sus finales presenciales de los videojuegos Heroes of the Stom y League of Legends.

Los Campeones por videojuego de los torneos presenciales son:

Just Dance: Marco Antonio Alarcón

League of Legends: MightyAbsolute

Halo 5: Christian Alejandro González y Jorge Canales

Crash Royale: Kevin Castillo

Overwatch: Pablo Arturo Maldonado

FIFA 18: Alejandro

Rainbow 6 Siege: Luis Axel Mesa Rubio y todo su equipo