Confiesan Djokovic y Sharapova haber jugado crudos

Cd. de México, México.- Novak Djokovic y Maria Sharapova admitieron haber jugado alguna vez en su vida con resaca y lo contaron en un IG Live con sus seguidores.

El serbio recordó que después de que ganó su primer Wimbledon en 2011 viajó a Copa Davis ante Suecia en un partido de dobles que no tenía contemplado.

Acababa de convertirme en número uno del mundo, gané Wimbledon por primera vez, y no sé cómo terminé jugando ese partido, no veía claramente la bola", río "Nole" a la pregunta de la ex tenista rusa, que se retiró este año del tenis.