Confirman arranque en el Emilio Ibarra

Los Mochis, Sinaloa. A marchas forzadas. A marchas forzadas. El día de ayer se llevó a cabo el recorrido mensual que se realiza con los medios de comunicación para checar los avances en la remodelación del estadio Emilia Ibarra Almada, donde el presidente del club Joaquín Vega aseguro a los distintos medios que la temporada 2018-2019 de la Liga Mexicana del Pacífico se juega porque se juega en casa.

Reafirma

Como han sido en las visitas anteriores al estadio, el presidente del club confirmo que el equipo de Cañeros no tiene un plan “B” para el arranque de la próxima campaña, por lo cual el partido de apertura del 13 de octubre frente a Yaquis se jugará en casa.

Con 7 meses de trabajo y a falta de cuatro semanas y media para que se cante el play ball, la constructora encargada en la reconstrucción del estadio aseguro que saldrán adelantes con los trabajos que se realizan a marchas forzadas durante las 24 horas del día.

Las butacas ya se encuentran listas para ser instaladas en sus áreas en los próximos días.

La obligación del club ante la liga es jugar su partido de apertura en el Emilio Ibarra. “Si no podemos vender boletos el dia del arranque de la liga, jugaremos con asientos vacíos, algo que no va a suceder. Jamas a estado en duda que Cañeros no juegue en casa, el terreno de juego esta en perfecta condiciones y estamos seguros que el estadio estará en perfectas condiciones”, reafirmo Joaquín Vega.

Avance

Se dijo que el avance está en un 100 por ciento en tiempos, pero está en claro que para el arranque de la campaña quedaron algunos detalles sin finalizar, lo cual en los días después del arranque del torneo la constructora encargada de la obra, se encargará de finalizar.



Al momento el estadio se encuentra con un avance del 70 por ciento de construcción, faltando de instalar el alumbrado, la pantalla, la zona de palcos, las butacas y la infraestructura metálica que ya se esta instalando.

Retrasos

La parte de la estructura metálica a cargo de Fetasa de Mexicali se encuentra con retrasos hasta el momento, ya que se tenia previsto entregar para el 15 de septiembre pero por las cuestiones de las lluvias se cambio la fecha para el 20 de septiembre. Por lo cual la área de cabinas de producción, switch y medios son las zonas con mayor retraso hasta el momento.

Actualmente se están instalando las butacas en la zona de laterales y detallando la zona de bleacher y los accesos al estadio.

La zona de bleacher se encuentra con un avance del 95 por ciento, según lo comento la directiva del club.

El terreno de juego a sido cuidado perfectamente durante los trabajos por lo cual esta listo para el arranque.

¿Cómo va la construcción del estadio?

Vamos con muchas prisas y retrasos por supuesto, propio del clima y del cambio del proyecto. Se esta haciendo un gran esfuerzo por parte del gobierno del estado y la constructora encargada de las obras para poder llegar al 100 por ciento al día 13 de octubre. Lo único que yo les digo que si no se llega al 100 por ciento el dia de arranque se va a terminar el 14 o 15 de octubre que eso quede muy claro.

Se va a terminar en el sentido de vista operativo, que el aficionado pueda asistir a disfrutar de la inauguración. Los detalles que quedarán sin terminar se concluirán después del 13 de octubre. El clima es un clima complicado pero los trabajadores están haciendo un gran esfuerzo.Tarde o temprano tendremos un estadio finalizado y digno para la afición.