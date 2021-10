Conmebol: Brasil muy cerca de ser una selección más calificada al Mundial de Qatar 2022

Brasil.- El camino comienza a tomar forma, luego de 11 jornadas jugadas en la Conmebol en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 solo es cuestión de tiempo para que la primera selección de Sudamérica selle su pase y sería la una de las selecciones que ha estado presente en todas las Copa del Mundo, Brasil.

El equipo comandado por Tite se mantiene como líder de las Eliminatorias de Conmebol con 28 puntos a 6 de diferencia del segundo puesto que es Argentina y a 12 de los lugares 3 y 4 ocupados por Ecuador y Uruguay con 16 unidades y quienes serían al momento los que tendrían un pase a Qatar.

A falta de 7 jornadas para que culmine la ronda clasificatoria, Brasil podría conseguir su pase al Mundial en los siguientes partidos y ayudaría mucho que equipos como Argentina, Ecuador y Uruguay no sumen puntos en las siguientes dos fechas, algo que podría lograr al menos con los charrúas quienes son sus próximos rivales.

En total quedan 21 puntos para disputarse y a menos que todos ganaran sus partidos restantes que sería casi imposible podrían hacerle sombra al equipo pentacampeón del mundo. Es por eso que para que Brasil pueda considerarse ya como un invitado más a la Copa del Mundo es que rebase la media de 30 puntos teniendo en cuenta que las pasadas eliminatorias 2 equipos calificaron apenas con 28 y 27 unidades, mientras que Brasil lo hizo con 41 siendo el número.

Por si esa ventaja tanto estadística como por calidad no fuera suficiente aun hay algo que puede darle más seguridad es el partido pendiente ante Argentina, si bien el duelo quedó suspendido por el irrupción de las autoridades brasileñas, aún la Conmebol no determina si se jugará o no el resto del juego, ya que ese duelo no aparece registrado en el récord ni de Brasil ni de Argentina.

Brasil se mantiene invicto en las Eliminatorias | Foto: Captura

De esa modo de concretar que se debe jugar, Brasil aún podría sumar 3 puntos más a la ventaja que tiene de momento. En caso de que haya algunas combinaciones como que los lugares de 2 al 3 pudieran puntos y Brasil gane en la siguiente fecha FIFA en el mes de noviembre podría confirmarse su pase de manera oficial.

Este lunes se han comenzado a mover los registros de FIFA y es que se ha dado la primera calificación a Qatar 2022, se trata de la Selección de Alemania quien luego de vencer por goleada a Macedonia del Norte por marcador de 0-4. Con ello llegó a 21 puntos con 7 partidos ganados a falta de 2 jornadas para que las Eliminatorias de UEFA den cierre oficial, mismo que serán en el mes de noviembre con las últimas dos fechas.

Con esa calificación ya hay dos selecciones en el Mundial, Qatar por ser el anfitrión tuvo su boleto en mano desde el día 1, ahora se le suma Alemania y posiblemente esta semana o en el mes de noviembre Brasil se les unirá.