Conmebol: Brasil quiere deportar a 4 jugadores argentinos por mentir en su ingreso al país

Brasil.- Las Eliminatorias de Conmebol se han puesto en una situación más que complicada, en las últimas horas se ha revelado que las autoridades de Brasil han ido en busca de 4 jugadores argentinos que llegaron al país para jugar el Clásico de Sudamérica este domingo, para deportarlos por haber mentido en su registro de ingreso al país.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) ha noticiado que los jugadores argentinos Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía deberán ser sacados el país por manipulación de información para su ingreso a Brasil. Según han reportado en Sudamérica las autoridades habrían ido al hotel de concentración antes del viaje al estadio para buscar a los jugadores.

La situación por la se les busca deportar es que el momento de ingresar a Brasil, los 4 jugadores negaron haber estado en un país marcado como zona roja ante la pandemia de Covid-19, pero lo que no cuadró es que son jugadores que militan en la Premier League e Inglaterra es uno de los países de la zona roja lo que las autoridades tomaron como estar ocultado información.

Leer más: Éder Jofre la leyenda mundial del boxeo que a sus 85 años no hay quien le quite ser el mejor peso gallo en la historia

A través de un comunicado las autoridades de Brasil solicitaron a los futbolistas a una cuarentena obligatoria o dejar el país, medidas que la Selección de Argentina no seguirá ya que han revelado que la Conmebol ha dado el permiso para que los jugadores pudiera ingresar al país aún siendo parte de un país de la zona roja marcado en Brasil.

El partido se jugará este domingo en punto de las 14:00 pm y los equipos están ya rumbo al estadio. La Selección de Brasil quien tambien se habría quejado amenazó con no que no jugarían el juego su esos jugadores estaban en el campo, lo que desató una respuesta de Argentina que si su plantilla completa no era disponible tampoco jugaban.

Ante esto la Conmebol expresó su respuesta y aseguró que el partido se va a jugar como se había acordado, con todos los jugadores disponibles y que no habría posibilidad de buscar ganar a través de la mesa.