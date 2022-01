Conmebol: FIFA sanciona a la Selección de Argentina por cánticos discriminatorios

Argentina.- En las últimas horas la FIFA semanas antes de la reanudación de las Eliminatorias Mundialistas ha dado a conocer una lista actualizada con las Selecciones que han sido sancionadas de cara a su siguiente partido, uno de ellos es el equipo de Argentina a quienes le acusan de su afición emitió cánticos discriminatorios sobre los jugadores de Brasil en el pasado Superclásico de la Conmebol.

De acuerdo con el comunicado el partido jugado el 16 de noviembre de 2021 le dejó a la Selección de Argentina una multa de 50 mil francos suizos, un poco más de 54 mil dólares, así como tambien tener aforo limitado para su siguiente partido, el cual se jugará ante el combinado de Colombia en la fecha FIFA de enero y febrero. La cantidad de personas que podrán acceder al partido por ahora es desconocida.

Pero no queda ahí ya que la FIFA tambien le comunicó que pueden ganarse una sanción de hasta 2 años sin público como local si los cántico racistas se presentan en el siguiente partido, ya que durante las Eliminatorias se han presentado en más de una ocasión y ya no dejarán que se emitan de nuevo. Argentina no es la única Selección sancionada para este regreso de las Eliminatorias, México es otra de los combinados que están siendo vigilados por la FIFA y por ello no contarán con afición en sus siguientes dos partidos.

La FIFA como las confederaciones han iniciado campañas para erradicar los cánticos, gritos homofóbicos como racistas y hasta agresiones en los estadios tanto entre los aficionado como para los jugadores. En Concacaf, selecciones como El Salvador, Panamá tambien fueron multadas. La FIFA por el momento solo ha castigado con multas económicas y vetos, pero no falta mucho para que comience a quitar puntos por reincidir y es donde los equipos comenzarán a sufrir.

Seleccion de Argentina es multada por FIFA | Foto: EFE

Al momento la Selección de Argentina ya está calificada al Mundial de Qatar 2022, marcha segundo lugar de la general en Conmebol con 29 puntos a solo 4 jornadas más para culminar. Ahí ya Brasil y Argentina son los que han logrado al pase, Ecuador, Colombia y Perú serán los que busquen el uno de los otros lugares para meterse directo y buscar la repesca.

Eliminatorias Conmebol

Jornada 15

Ecuador vs Brasil | 14:00 pm | 27 de enero

Paraguay vs Uruguay | 16:00 pm | 27 de enero

Chile vs Argentina | 17:15 pm | 27 de enero

Colombia vs Perú | 14:00 pm | 28 de enero

Venezuela vs Bolivia | 15:00 pm | 28 de enero

Jornada 16