Conmebol: Tite y la CBF piden a la FIFA no jugar el partido pendiente ante Argentina

Brasil.- Esta semana el entrenador de Brasil, Adenor Leonardo Bachi o como se le conoce en el mundo del futbol, "Tite" se ha pronunciado contra la FIFA para pedirle junto a la Federación Brasileña que el partido pendiente ante el combinado de Argentina no se juegue pues aseguran que ya no hay necesidad de que este se de cuando en Conmebol todo seguirá igual, gane quien gane y que no se juegan nada más y podría ser incluso hasta riesgoso a meses del Mundial.

Ednaldo Rodrigues, presidente de la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) ha dado a conocer en un comunicado que se reunirá con la FIFA y la AFA para llegar a un acuerdo de no jugar el partido pendiente de la Eliminatoria Mundialista. "Frente a la Comisión Técnica vamos a buscar a la FIFA para que el partido no sea realizado y no voy a escatimar esfuerzos para atender ese pedido. Nuestra prioridad es conquistar el hexacampeonato en Qatar" comentó el directivo.

Agregó que se verá si es necesario jugarlo, su hay algún motivo que ayude al combinado brasileño de cara al Mundial entonces se tendrá en mente, de lo contrario no se permitirá que se realice por el bien de sus jugadores como de los rivales. El duelo se tiene programado para el mes de septiembre de 2022 a solo unas semanas de que se juegue el primer partido del Mundial de Qatar.

¿Por qué no se jugó el partido?

Este duelo se tenía programado para el 5 de septiembre de 2021 en tierras brasileñas, en ese momento aún se jugaba sin afición en el estadio por lo que los únicos eran los jugadores y parte del cuerpo técnico de los dos equipos. El juego pudo comenzar pero solo se jugaron 6 minutos cuando las autoridades sanitarias de Brasil entraron al campo para detener y deportar a varios jugadores argentinos por supuestamente haber violado las restricciones de salud contra el Covid-19.

El personal de seguridad argumentó que los jugadores argentinos llegaron y entraron a Brasil desde países que se encontraban en una lista negra por la gran cantidad de contagios que se tenían y que representaban un peligro en caso de viajar a ellos. Algunos jugadores jugaban en Inglaterra siendo parte de esa lista, pero cuando llegaron a Brasil no especificaron de donde llegaban por lo las autoridades comenzaron con las investigaciones hasta que en el día de partido lo detuvieron y se canceló el duelo.

Desde entonces las Eliminatorias de Conmebol se jugaron con un partido pendiente, pero Brasil ya con la ventaja de puntos logrados no le importó mucho, de igual forma para Argentina quien quedó como segundo. Ahora el jugarse no aportará nada más, solo que Brasil pueda llegar a 48 puntos o que Argentina sume 42 unidades, sin que cambie nada de la clasificación.