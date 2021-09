Conmebol: Uruguay afrontará la eliminatoria con bajas importantes

Uruguay.- Sin duda la decisión tomada por la Premier League sobre no prestar jugadores para la fecha FIFA del mes de septiembre ha afectado a muchos selectivos, y uno de ellos es el conjunto de Uruguay, que no podrá contar con un jugador importante para su esquema en los siguientes partidos de la Eliminatoria Conmebol.

Se trata del atacante Edison Cavani, quién no formará parte de la plantilla que se medirá a Perú, Bolivia y Ecuador en la clasificatoria rumbo al Mundial de Qatar de esta semana. El "matador" no hizo el viaje, y se suma la larga lista de jugadores de la Premier que no verán actividad con sus selecciones, al menos por esta ocasión.

De acuerdo a la situación de público conocimiento que se ha producido para los jugadores provenientes de Inglaterra, ha decidido cancelar la convocatoria del futbolista Edinson Cavani”, se lee en el comunicado de la 'celeste'.

Otros futbolistas con los que no contará Uruguay en estos partidos, son el defensor Sebastián Coates, y el delantero Luis Suárez, quiénes sufren de lesiones que los mantendrán un rato sin actividad, por lo que será ya un dolor de cabeza para el técnico Óscae Washington Tabárez, quién convocó a 25 jugadores.

Coates tiene un sufrimiento inflamatorio de su rodilla derecha, y actualmente en tareas de rehabilitación, mientras que el "pistolero" jugó el pasado encuentro con el Atlético de Madrid, ante Villarreal, donde salió con molestia que rapidamente hicieron que fuera dado de baja de la convoctoria.

Luis Suárez culminó el encuentro con proceso inflamatorio agudizado de su rodilla izquierda. Realizará reposo deportivo durante una semana con tratamiento fisiátrico y posterior reintegro progresivo a tolerancia”, fue el comunicado.

Uruguay enfrentará primero este jueves a los 'incas' en el Estadio Nacioal de Perú en punto de las 19:00 horas tiempo de México, mientras que el domingo será local ante Bolivia en el "Campeón del Siglo", cerrando el 9 de septiembre nuevamente de local, ahora frente Ecuador.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Liga MX: Jonathan Rodríguez aspira a la titularidad con Uruguay en la fecha FIFA

Liga MX: Matheus Dória afirma que se naturalizará mexicano