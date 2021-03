Conmebol suspende su fecha FIFA de marzo luego de que equipos europeos se negaron a ceder jugadores

Paraguay.- Como se venía anunciando la Conmebol ha hecho oficial este sábado que las dos fechas FIFA programadas para finales del mes de marzo han quedado suspendidas, esto luego de que equipos europeos se negaron a ceder jugadores por la complicación que representaría volverlos a llevar a Europa tras las Eliminatorias para Qatar.

A través de algunos mensajes en redes sociales la Conmebol anunció oficialmente que no habrá doble jornada de Eliminatorias Mundialistas en el mes de marzo, de acuerdo al escrito se llegó a un arregló con la FIFA para modificar el calendario.

"El consejo de la Conmebol resolvió suspender la doble fecha de las Eliminatorias para Catar 2022 prevista para marzo. La decisión obedece a la imposibilidad de contar en tiempo y forma con todos los jugadores sudamericano", se puede leer.

De esa manera los equipos europeos respaldados por la UEFA se han quedado con el beneficio de tener a sus jugadores para los siguientes duelos de Champions League y otras ligas. También se agregó que la FIFA se encargará de la reprogramación de los partidos.

Comunicado de Conmebol sobre la suspención de la fecha FIFA | Foto: captura

"La FIFA analizará la reprogramación de la fecha, en coordinación con la CONMEBOL y las asociaciones miembro. Próximamente, se estudiarán las diferentes opciones para la realización de los partidos", finaliza el comunicado.

Para este mes de marzo solo Sudamérica no tendrá actividad rumbo al mundial de Qatar que se jugará dentro de un años y algunos meses. Esta decisión complica a la FIFA la reprogramación de los partidos. Sera más que evidente que utilicen fechas que no afecten a los clubes en sus competencias y que posiblemente no sean las mismas fechas FIFA que el resto de selecciones.

A esto se le suma que en junio arranca la Copa América, recordando que en 2020 no se pudo disputar, estos dos días de partidos podrían ser reprogramados para antes de que inicie la competencia para que sirvan como "preparación" para el torneo y de paso para cumplir con las jornada 5 y 6 de las Eliminatorias. Por ahora no se ha confirmado alguna fecha y será dentro algunos días cuando se haga oficial el nuevo calendario de estos partidos.