Conoce a Carmelita Correa la guapa atleta que compite en la 4ta temporada de Exatlón

México.- Con el inicio de una nueva edición del programa de TV Azteca, Exatlón los espectadores están deseosos de saber quien podrá levantar el trofeo esta nueva temporada, así como conocer un poco más de los participantes. En esta ocasión Carmelita Correa la atleta mexicana es una de las competidoras fuertes para esta nueva experiencia.

Nacida en Chiapas y con 32 años de edad Carmelita Correa es una de las máximas exponentes mexicanas en el salto con garrocha luego de que en 2016 alcanzará un récord nacional con el salto de mayor altura. Su vida la ha dedicado al deporte de alto rendimiento y eso le ha traído bastantes logros personales con un gran cúmulo de preseas de distintas competiciones en las que ha participado.

Aunque esta no es la primera vez que participa en Exatlón ya que fue parte de la temporada 3, no tuvo una gran final pues no pudo quedarse con el título que se llevó Mati Álvarez. Aun así una gran parte del público se hizo fan de la atleta y lo apoyó, con el paso del tiempo comenzaron a dejar de mencionarla a pesar de su gran entrega, ahora con esta nueva oportunidad puede buscar el campeonato.

Carmelita se ha caracterizado por su gran entrega al deporte | Vía Instagram

En el ámbito deportivo la aleta debutó desde muy joven en el 2006 participando en el Campeonato Centroamericano y del Caribe Juvenil quedando segunda del torneo. Un año después volvió a participar en el Campeonato Panamericano de Atletismo Juvenil pero ahora solo llegó al octavo lugar. De forma internacional senior tuvo su primera experiencia hasta el 2011 cuando se quedó con el quinto puesto del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Atletismo.

Actualmente está en su punto deportivo con menos participación en eventos de atletismo pues con la pandemia de covid-19 estos fueron cancelados o aplazados, aun así vio la oportunidad de entrar nuevamente al programa. Así como también ser de las atletas más activas en redes sociales, incluso sus seguidores la catalogan como unas de las más sensuales por el gran físico que posee.

Es una de las mejores atletas en salto con garrocha | Vía Instagram

Durante la cuarentena se le vio muy activa además de crear una cuenta de Tik Tok donde comparte algunos divertidos momentos sobre el tiempo en casa. Así como también en Instagram que sube algunas rutinas que tienen que ver con el cuidado de su cuerpo. Pero lo que no ha pasado desapercibido es la gran sensualidad que derrocha en cada publicación con su ropa deportiva que sus seguidores agradecen.

Solo en instagram cuenta con más de medio millón de seguidores, quienes nunca dejan de alentarla y recordarle sus grandes momentos en Exatlón, "Carmelita punto mi favorita", "Ya no juntes con los otros, tu eres la onda, súper sencilla y tienes bien puestos los pies en la tierra...andan muy mal vibrosos los demás. Aristeo, Patrick y tú, las únicas buenas personas", entre otros.